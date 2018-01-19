MAGAZİN

Çok güzel bir ilişkim var

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 14:25 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hazal Kaya, önceki gün “Aman Doktor” filminin Beyoğlu Sineması’ndaki özel gösterimine katıldı.

Çok güzel bir ilişkim var

Oyuncu, “Uzun zamandır sizi gecelerde görmüyorduk” yorumuna “Çünkü çıkmıyorum. Kendimi işime verdim. Geceler beni eskisi kadar cezbetmiyor” diye karşılık verdi. Kaya, Ali Atay’la ilişkisi sorulduğunda ise şöyle dedi: “Çok güzel bir birlikteliğim var, her şey yolunda gidiyor.”

O iddialar asılsız

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranından ikinci kez şikayetçi olduğu iddia edilmişti. Önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda kız arkadaşıyla oturan Hazal Kaya, bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Kendisini rahatsız eden bir saplantı olmadığını söyleyen güzel oyuncu Çağatay Ulusoy’la fanlarının yeniden bir araya gelmesini istemesine de gülmekle yetindi.

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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya Aman Doktor

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