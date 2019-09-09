Çok Güzel Hareketler 2'den güldüren Arka Sokaklar skeci

Programın dün akşam ekrana gelen yeni bölümüne “Bitmeyen Sokaklar” skeçi damgasının vurdu. Kanal D'nin "Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi" ünvanına sahip Arka Sokaklar dizisine gönderme yapan skeç, stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu.
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