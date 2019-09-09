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Çok Güzel Hareketler 2'den güldüren Arka Sokaklar skeci

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 09.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni sezona başladı.

Programın dün akşam ekrana gelen yeni bölümüne “Bitmeyen Sokaklar” skeçi damgasının vurdu. Kanal D'nin "Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi" ünvanına sahip Arka Sokaklar dizisine gönderme yapan skeç, stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu.

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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2 arka sokaklar

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