Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Ulan yıllar acımanız yok mu?''

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Murat Eken, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNİ BIRAKIP OYUNCU OLMUŞTU

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Eken, Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde okumaya başladı. Ancak 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü bırakıp Türkiye'ye geri döndü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi almaya karar veren oyuncu, çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Murat Eken, bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

SON HALİ OLAY OLDU

Murat Eken'in son haline, ''Ulan yıllar acımanız yok mu?'' ve ''Abi çok yaşlanmışsın, bu ne ya!'' gibi yorumlar yapıldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldığı dönem, meslektaşı Büşra Pekin ile aşk yaşayan Murat Eken, 2016 yılında Gizem Önen ile dünyaevine girdi ancak ünlü çift, geçtiğimiz yıl boşandı.

Murat Eken, 2015 yılında 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, cezanın 1 yıldan az olmasından ötürü Murat Eken'in cezasını ertelemişti.

Oyunculuktan hiç kopmayan Murat Eken, şimdilerde hayatını tiyatroya adamış durumda.



