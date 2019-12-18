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Çok konuşulacak sözler! Fatih Altaylı Sabah gazetesinin tirajını açıkladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında, Davutoğlu ve Babacan'ın yeni partileriyle ilgili yapılan değerlendirmeler sırasında Altaylı'nın, Sabah gazetesiyle ilgili verdiği tiraj bilgisi gündeme damgasını vurdu.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında konukları Nasuhi Güngör, Gülfem Saydan Sanver ve Murat Sarı'ydı.

Konuklar, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu ve Ali Babacan'ın da kurmak üzere olduğu iki yeni siyasi partiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Programda konuklardan bazıları, Davutoğlu'nun da Babacan'ın da yeni bir şey söylemediğini, 17 yıllık AK Parti iktidarında onların da aktif yer aldığını ve bu nedenle başarısızlık varsa bu isimlerin de sorumlu olduğunu öne sürdü.

Fatih Altaylı bu iddiaya karşı farklı bir sektörden örnek verdi. Altaylı, Sabah gazetesini kendisinin yönettiği dönemde tirajının 600 binlerde olduğunu ancak şimdiki yöneticilerin elinde 20 binlere kadar düştüğünü açıkladı.

Murat Sarı, "Ama siz orada bir sistem kurmuştunuz" diye Altaylı'ya destek verdi. Fatih Altaylı "Ali Babacan da böyle diyebilir, ben sistem kurdum, siz batırdınız diyebilir" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fatih altaylı sabah gazetesi

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Onlardan Memlekete hayır geleceğini düşünseydi, Görevden almazdı zaten Reis.. Süleyman Şah Türbesini Taşımıştı.. Suriye ile tek Toprak Bagımızı Koparmıştı.. Herneyse.. Daha sonra 30 km derinlikte 250 km Genişlikte Tekrar Girdik Zaten
Ben o adamın notunu Hakan Fidan'ı Milletvekili yapmaya Çalıştığı gün vermiştim zaten.. Bunuda BİRÇOK YERE YAZMIŞTIM.. "Fetö'nün derdi zaten Hakan Fidan'ı O Görevden Uzaklaştırmaktı..Hangi Beyinsizin fikri bu" demistik
PARTİ KURMAK İÇİN YASALARIMIZIN ŞARTLARI BELLİDİR. DEMOKRASİDE BU ŞARTLARI YERİNE GETRİENLER PARTİ KURAR. YENİ PARTİ KURANLARA ŞİMDİ ÇAMUR ATANALRIN ACABA O ÇAMUR DERYASI BANA AİTTİR DİYE SAHİP ÇIKMASINDAN OLDUĞU GERÇEĞİMİDİR.
Refah partisinden ayrılırken Sayın Necmettin ERBAKAN yeni kurulacak parti için neler söylemişti bir hatırlayalım inanmamıştık ama şimdi aynı şeyler söyleniyor etme bulma dünyası işte ama Sayın ERBAKAN gibi vatanını milletini seven biri daha yokmuş bunu anladık
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