Çok konuşulmuşlardı! İmge'den Ebrar Karakurt'lu poz

İtalya'da forma terleten ünlü oyuncu Ebrar Karakurt, İmge ile yaşadığı aşkla magazin basınını meşgul etmeye devam ediyor. Dün, Türkiye seyahatlerini sonlandırarak İtalya'ya dönen çiftten yeni pozlar geldi.

Mayıs ayından beri İtalya Kadınlar Ligi voleybol takımlarından Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Karakurt, İtalya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Geçmişte sevgilisi İmge ile paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle gündemi ikiye bölen Karakurt, artık ilişkisini kameralar ardında yaşamamayı tercih ediyor.



