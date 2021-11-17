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Çok konuşulmuşlardı! İmge'den Ebrar Karakurt'lu poz

17.11.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle günlerce gündemden düşmemişti. İkili, Instagram hesaplarından yeni pozlarını paylaştı.

Çok konuşulmuşlardı! İmge'den Ebrar Karakurt'lu poz

İtalya'da forma terleten ünlü oyuncu Ebrar Karakurt, İmge ile yaşadığı aşkla magazin basınını meşgul etmeye devam ediyor. Dün, Türkiye seyahatlerini sonlandırarak İtalya'ya dönen çiftten yeni pozlar geldi.

İmge'den Ebrar Karakurt'lu paylaşım!

Çok konuşulmuşlardı! İmge'den Ebrar Karakurt'lu paylaşım!

Mayıs ayından beri İtalya Kadınlar Ligi voleybol takımlarından Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Karakurt, İtalya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Çok konuşulmuşlardı! İmge'den Ebrar Karakurt'lu paylaşım!

Geçmişte sevgilisi İmge ile paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle gündemi ikiye bölen Karakurt, artık ilişkisini kameralar ardında yaşamamayı tercih ediyor.

Çok konuşulmuşlardı! İmge'den Ebrar Karakurt'lu paylaşım!

Çok konuşulmuşlardı! İmge'den Ebrar Karakurt'lu paylaşım!


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Ebrar Karakurt
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