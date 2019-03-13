Çok nadir bir deri hastalığıyla dünyaya geldiler, hastalıkları sanat oldu!

Konjenital melanositik nevüs (CMN) adı verilen hastalık ender görülen bir deri hastalığı.

İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesinden 24 yaşındaki Gemma CMN ile yaşayan 30 diğer kişiyle birlikte uluslararası bir sergi için görüntülendi.

BBC Newsbeat Radyo 1'e konuşan Gemma "Görüntümün bir sanat olarak görülmesi ve kutlanması benim için harika bir şey" diyor.

Leeds kentinde tıp fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi olan Gemma CMN ile doğduğunu ve bunun tedavisi olmadığını söylüyor.

"Bana kahverengi lekelerimin ya da doğum lekelerimin olduğu söylendi".

Gemma'nın hayatı sıradan geçmiş.

"Çocukken normal şeyler yaptım, normal arkadaşlarım oldu. Doğum lekelerimin ortaya çıktığı jimnastik giysileri de giydim. Ancak ergen olmaya başladığımda bu beni etkilemeye başladı. Farklı görünüyordum ve bunun fakındaydım. Bu hastalığa sahip başka biri yoktu. Atkılar takıyor, uzun kollu giysiler giyiyor, bikinilerden kaçınıyordum" diyor.

Gemma 17 yaşında bu 'farkındalıktan' sıkılıp İspanya'ya tatile gitmeye karar vermiş ve ilk defa orada bikini giymiş.