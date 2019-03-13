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Çok nadir bir deri hastalığıyla dünyaya geldiler, hastalıkları sanat oldu!

BBC BBC
13.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Gemma Whyatt'ın sırtında, ensesinde, göğsünde, kulaklarında ve vücudunun diğer yerlerinde irili ufaklı pek çok leke var.

Çok nadir bir deri hastalığıyla dünyaya geldiler, hastalıkları sanat oldu!

Konjenital melanositik nevüs (CMN) adı verilen hastalık ender görülen bir deri hastalığı.

İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesinden 24 yaşındaki Gemma CMN ile yaşayan 30 diğer kişiyle birlikte uluslararası bir sergi için görüntülendi.

BBC Newsbeat Radyo 1'e konuşan Gemma "Görüntümün bir sanat olarak görülmesi ve kutlanması benim için harika bir şey" diyor.

Leeds kentinde tıp fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi olan Gemma CMN ile doğduğunu ve bunun tedavisi olmadığını söylüyor.

"Bana kahverengi lekelerimin ya da doğum lekelerimin olduğu söylendi".

Gemma'nın hayatı sıradan geçmiş.

"Çocukken normal şeyler yaptım, normal arkadaşlarım oldu. Doğum lekelerimin ortaya çıktığı jimnastik giysileri de giydim. Ancak ergen olmaya başladığımda bu beni etkilemeye başladı. Farklı görünüyordum ve bunun fakındaydım. Bu hastalığa sahip başka biri yoktu. Atkılar takıyor, uzun kollu giysiler giyiyor, bikinilerden kaçınıyordum" diyor.

Gemma 17 yaşında bu 'farkındalıktan' sıkılıp İspanya'ya tatile gitmeye karar vermiş ve ilk defa orada bikini giymiş.

"Kimse bana bakmadı, bir şey demedi. Terapi gibiydi. Hayattan daha çok zevk almaya başladım. Bunun önemli olmadığını ve kendimi kısıtlamama gerek olmadığını fark ettim".

"Şimdi beni nasıl buluyorsun" başlıklı sergide ilk fotoğraflanan Gemma oldu. Oldukça korkutucu ve sinir bozucu olduğunu söylüyor.

"Daha önce hiç tanımadığım birinin karşısında üstümde sadece iç çamaşırlarımla duruyordum. Ne makyaj yapmıştım ne de saçıma bir şey. Genellikle nasıl göründüğüm konusunda kontrol sahibi olmaktan hoşlanırım. Özellikle de fotoğraf çektirirken. Ancak bu kontrolü başkasına bırakmak beni tedirgin etti".

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"Bunu yaparak görüntümle barıştım ve başkalarının beni nasıl gördüğünü kontrol edemeyeceğimi kabul ettim. "

Fotoğrafçı Brock Elbank sergiyle ilgili "Bu eşsiz kişileri kutlamak ve makyajsız ve saç bakımı olmaksızın doğal güzellik için" dedi.

İngiltere'deki CMN hayır kurumu Caring Matters, Brock ile çalışarak sergiye katılacak kişileri buldu.

13 ülkeden çocuk ve yetişkinlerin yer aldığı serginin tamamlanması 3 yıl sürdü.

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Gemma dünyanın farklı yerlerinden insanların onunla temasa geçtiğini söylüyor.

"Bu sadece benim nasıl hissettiğimle ilgili değil. İnsanlara güven verdi. Küçük çocukları olan ebeveynler çocuklarının kendilerini iyi hissedeceğini umuyor".

"Umarım insanlar bu görsellere baktıklarında güzelik algısı konusunda düşünürler ve güzelliğin hem içeride hem dışarıda olduğunu görürler".

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"Bu doğum lekelerine rağmen güzellik değil, doğum lekeleri yüzünden güzellik".

"Bu gerçekten çok ilginç, farklı ve benzersiz. Umarım insanların görünür farklılar hakkındaki görüşleri değişir" dedi.

Sergi Mart ayında Londra'da açıldıktan sonra dünyayı gezecek.

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Anahtar Kelimeler:
gemma Whyatt sanat Konjenital Melanositik Nevüs

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