Çok tatsız yemem demeyin! Yulaf lapasının bu tarifi vazgeçilmeziniz olacak

Sabahları sağlıklı olarak ne yesem diye mi düşünüyorsunuz? Sağlıklı ve doyurucu kahvaltılık bulmak oldukça zorlu olabiliyor. Üstelik sabahları kahvaltı hazırlamakla uzun saatler uğraşmak istemeyenler pratik ama doyurucu çözümler arıyor. Yulaf lapası tarifi bu arayışlar arasında olanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Hem kahvaltılarınızda hem de ara öğünlerinizde kolayca yapacağınız yulaf lapasını da bu tarifle oldukça lezzetli hale getirebilirsiniz. Yulaf lapası uzun saatler boyunca tok durmanızı sağlayacaktır.

YULAF LAPASI TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı süt

1 adet muz

1 miktar donmuş meyveler (istediğiniz meyve, istediğiniz miktarda)

Yapılışı

Süt ve yulafı tencereye koyun, başka bir tabakta yarım muzu ezin ve karışımın içine koyun. Daha sonra hepsini birden pişirin.

Üstünü dilediğiniz gibi süsleyin. Kalan yarım muzu da üstüne koymayı unutmayın.

AFİYET OLSUN!



