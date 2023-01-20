Çok zıt anlamlısı nedir? Çok kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Çok kelimesi dilimizde çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazılı metinlerde karşımıza çıkan bu kelime çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Ayrıca zarf görevini de üstlendiği durumlar vardır. Çok kelimesi Eski Türkçede "kalabalık" anlamına gelen "çōk" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre çok sözcüğünün birden fazla manası mevcuttur. Bu manalar aşağıdaki gibidir:

(Sıfat) Özelliği, seviyesi, gücü, miktarı, sayısı vb. belli bir ölçünün üzerinde olan, fazla

(Zarf) Aşırı büyük, aşırı bir şekilde

Ayrıca çok sözcüğünün içerisinde geçtiği “çok ortaklı", "çok partili", "çok yönlü", "çok anlamlı", "pek çok", "birçok", "çok gizli” gibi birleşik kelimeler ve “çok naz âşık usandırır", "çok havlayan köpek ısırmaz", "çok baharın otunu yemek" ve "çok bilen çok yanılır” gibi deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Çok kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Çok sözcüğü dilimizde çok sık karşımıza çıkan kelimeler arasındadır. Cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf görevinde kullanılabilen bu sözcüğün zıt anlamlısı da bulunmaktadır. Çok zıt anlamlısı olan sözcüklerden biridir. Herhangi bir sözcüğün karşıt anlama sahip olabilmesi için o sözcüğün mana açısından asıl sözcük ile ters ilişki içerisinde olması gerekir. Anlam yönünden birbirinin tam tersini tabir eden sözcükler dil bilgisinde zıt anlamlı olarak geçmektedir. Buna göre çoğun zıt anlamlısı olan sözcük:

Az

Az sözcüğü çok kelimesinin anlam açısından tam aksini ifade etmektedir. Çok sözcüğü kadar az kelimesi de çok sık kullanılmaktadır. Nasıl ki çok sözcüğü sayı, miktar, derece, nitelik vs. bakımından fazlalığı ifade ediyorsa, az sözcüğü de sayı, nitelik, derece, miktar vs. açısından azlığı temsil eder.

Çok kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam bakımından birbirinin aksi durumlarını anlatan sözcükler karşıt yani zıt anlamlı olarak ifade edilir. Çok kelimesinin zıt anlamı olan az kelimesi cümle içinde çok ile birlikte kullanılabilir. Çoğun zıt anlamlıları ile örnek cümleler kurmamız gerekirse: