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Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı malzemeleri neler?

27.08.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen lezzetlerden biri olan çökertme kebabının malzemeleri ve tarifi araştırılmaya başlandı. Doyurucu ve besleyici bir ana yemek olan bu tarifin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı malzemeleri neler? İşte detaylar...

Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı malzemeleri neler?

Tadıyla damaklarda tat bırakan çökertme kebabı oldukça sevilen ve bilinen bir lezzettir. Bu tarif sayesinde siz de çökertme kebabını evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı malzemeleri neler? İşte detaylar...

ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ

250-300 gr jülyen kesilmiş et
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
Diğer Malzemeler;

4 dolu yemek kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
1 fiske tuz (yoğurt için)
4 adet orta boy patates
1 çay kaşığı tuz (patatesler için)
Sıvı yağ (kızartmak İçin)
1 kaşık domates biber sosu ya da salça
1 kaşık sıvı yağ

Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı malzemeleri neler?

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Etleri düdüklüye alın ve harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Suyunu çektiğinde sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak ilave edip 1-2 tur çevrilip su ilave edin ve kapatın.

Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin. Bu esnada patatesleri ince halka şeklinde kesip kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Tuz serpip kızgın yağda kızartın ve büyük servis tabağına alın.

Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuzu bir kapta çırpın ve patateslerin üzerinde gezdirin. Ardından bir cezvede salça ve yağı kızdırıp yoğurt üzerine gezdirin. Dilerseniz domates rendesini pişirip veya domates püresini de aynı şekilde kavurup dökebilirsiniz. Suyunu çeken etler kızardığında birkaç tur kavurup altını kapatın ve domates sosunun üzerine pişmiş etleri koyun. Afiyet olsun...

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kebap çökertme kebabı tarifi tarif
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