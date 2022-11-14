'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı! 'Oğlunun karısıyla oğlunun odasında birlikte olduk'

Selim Yalçınkaya'nın cinayetinin arka planında yaşananlara ilişkin ayrıntılar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Selim'in eski eşi Derya, bir kez daha itiraflarıyla olayın boyutunun nerelere vardığını gözler önüne serdi. Çoklu ilişki yaşadığı ortaya çıkan Derya'nın Selim'e yaşadığı ilişkiyi anlattığı mesajlar stüdyoda şok etkisi yaratmıştı. Daha önce Erdoğan'la fotoğrafları olduğunu inkar eden Derya, "O fotoğraflar doğru. Bir şeylerden korktuğum için inkar ettim" diyerek gerçeği itiraf etti.

"HABERİM YOK, ERDOĞAN ÇEKMİŞ"

Derya, Selim'le evliliği sırasında Erdoğan'la ilişki yaşarken Erdoğan'ın çektiği fotoğrafları doğruladı. Erdoğan ile görüntülü konuşma sırasında çekilen fotoğraflarla ilgili şunları söyledi:

"O fotoğraflar doğru. Erdoğan'la o fotoğrafım var benim. Bir şeylerden korktuğum için inkar ettim. Ailemin başına bir şey gelecek diye, çocuğumu göstermeyecekler diye hep korktuğum için inkar ettim. Ama böyle bir şey var. Benim haberim yok ama Erdoğan o fotoğrafları çekmiş."

"FOTOĞRAFLARI KİME ATTI BİLMİYORUM"

Erdoğan'ın fotoğrafları kimlere verdiğini bilmediğini söyleyen Derya, "Onu bilmiyorum ama öğrenilmesini istiyorum. Kime attı, kim kayınbabama gösterdi de kayınbabam böyle oldu" dedi.

"OĞLUNU KARISIYLA OĞLUNUN YATAK ODASINDA BERABER OLDUM"

Öte yandan Müge Anlı'nın Derya'nın cezaevindeki kayınpederinin gönderdiği mektubu okumasıyla olayın arka yüzü biraz daha aydınlandı. Müge Anlı mektuptaki şu ifadeleri okudu:

"Traktörü durdurdu, indi ve bana dedi ki 'Sana karşı hatalıyım, ben senin oğlunun karısıyla oğlunun yatak odasında beraber oldum. Ölmüş babanın hatırı varsa beni vur.' Belindeki silahı göstererek, kışkırtıcı hareketler yaparak üstüme geldi. Ben telaşlandım, ayak uçlarına doğru 2 el ateş ettim korkutmak için. Üçüncünün nasıl patladığını bilmiyorum."