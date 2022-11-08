‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı dahil herkes aynı soruyu sordu! Selim Yalçınkaya cinayetinde dikkat çeken detay…

Faili meçhul cinayetleri canlı yayında aydınlatmaya çalışan Müge Anlı’nın ATV ekranlarındaki programında yine çok konuşulacak anlar yaşandı. Selim Yalçınkaya’nın ölümünün araştırılmaya devam edildiği bugünkü programa Semih’in eski eşi Derya’nın yaptığı TikTok paylaşımları damgasını vurdu. Derya dünkü programda da özel hayatıyla gündeme gelmiş canlı yayında ortaya çıkan ihanet yazışmaları sonrası Müge Anlı tepkisini ‘ben eşimle böyle konuşamam diyerek göstermişti.

Programın bugünkü bölümünde ise Derya’nın eski eşi Selim’in öldüğü gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ‘ölüler de güler’ paylaşımı konuşuldu. Derya o paylaşımı savunurken dikkat çeken ifadeler kullandı. Derya’nın ölüler de güler etiketi ile paylaştığı videoda ‘Bir insan eğer çok gülüyorsa emin olun ruhunda depremler vardır. Acıyan kalbinse kimse bilsin istemezsin’ ifadelerinin geçmesi ise dikkat çekti.

'BU NASIL TESADÜF?'

Müge Anlı’nın, “Bu nasıl bir tesadüf. Etiketi de ölüler de güler ve o güne denk geliyor?” sorusu üzerine Derya “Benim yaşayan ölüden farkım yoktu. Yaptığım hatadan dolayı zaten sıkıntılıydım ama bir yandan da kendi duygularımı ben öyle ifade ediyordum ve ölüden bir farkım yoktu” sözleri ile karşılık verdi.

SELİM'İN ÖLDÜĞÜ GÜN MÜ PAYLAŞTI?

Müge Anlı canlı yayında videoyu izledikten sonra ‘Ben de maşallah tüm şarkıları öğreneceğim bu programda…’ yorumunda bulunduktan sonra ‘Peki şimdi sen bu paylaşımı eşinin öldüğünü bilerek mi yaptın?’ sorusunu Derya’ya yöneltti. Derya’nın bu soruya ‘Hayır bu ölmeden önceki paylaşımım’ şeklinde cevap vermesinin ardından Selim’in stüdyoda bulunan yakınları ‘Öldüğü gün, öldüğü gece… Saatler bile uyuşuyor’ şeklinde tepki gösterince genç kız canlı yayında kendisini şu sözlerle savundu:

Derya: Ben Cuma günü öğlen duydum öldüğünü.

Müge Anlı: Bilmiyordun yani?

Derya: Hayır bilmiyordum.

Müge Anlı: Peki neden ölüler de güler etiketi yaptın?

Derya: Ölüydüm çünkü.

Müge Anlı: Öldükten sonra da yapmışsın buna benzer bir sürü paylaşım

Derya: Hepsi benim hikayemde var açıp gösterebilirim. TikTok’ta bu benim en son paylaşımım olması lazım galiba. Ben iki ay boyunca Selim’le ilgili hiç böyle bir şey paylaşmadım. Ben bile onun ölüsüne saygı duydum. Ben eski karısı olduğum halde. Yemin ederim kendileri var ya yani geziyorlardı. Tamam ben orada bazen gösteriş amaçlı kendi duygularımla paylaşım yaptım. O an ne yaşıyorsam ben buraya paylaşıyordum.

Müge Anlı: Ben bunu geçen gün gelen bir konukla da paylaştım. Bir insan, bak insan diyorum kadın ya da erkek ayırmıyorum ama beraber olduğu kişiyi bir başkası ile aldatıyorsa bence onu gözden çıkarmış demektir. Sen Selim’i gözden çıkarmışsın bunu kabul et.

Derya: O beni çıkartınca ben de onu çıkarttım. Kabul ediyorum bunu ama içimdeki sevgi hiçbir zaman gitmedi ona karşı.