Müge Anlı'nın programında herkes şoke oldu, dinlerken yüzünü kapattı! 'Çoklu ilişki' iddiası! "Kendini tatmin etmek için..."

Son günlere damga vuran Selim Yalçınkaya (23) cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gündeme gelen ve detaylarıyla herkesi şaşkına çeviren olay, üçüncü kez işlendi. Daha önceki programlarda Selim'in eski eşi Derya'nın, eşiyle arasında geçen mesajlaşmalar ortaya çıkmış ve izleyenleri şoke etmişti.

MÜGE ANLI: BEN HİÇ KİMSEYLE BÖYLE KONUŞAMAM

Programda Derya'nın, eski eşine attığı "ihanet yazışmalarını" gösteren sunucu Müge Anlı, "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" demişti.

OLAY SÖZLER! "KENDİSİNİ TATMİN ETMEK İÇİN İÇİN YAZDIRIYORDU"

Programın yeni bölümünde de Yalçınkaya cinayeti gündeme gelirken, eski eş Derya, "ihanet yazışmalarıyla" ilgili konuştu. Mesajlara açıklık getirmek istediğini söyleyen Derya, "Söyleyemedim ama artık benim üstüme yönelen bir şey var. Selim'in bana bu mesajları ayrıntısıyla yazdırmasının amacı kendisini tatmin etmesi aslında." dedi. O sırada stüdyoda "Vaay! Ne adammış ya" sesleri yükseldi.

"ÇOKLU İLİŞKİ İDDİASI" HERKESİ ŞOKE ETTİ

Müge Anlı'nın tepkilere müdahale etmesi sonrası konuşmasına devam eden Derya, şunları söyledi:

Ben evlendiğimdem beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada 'Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu' ifadelerini kullandı. Derya, eşinin "çoklu ilişki" istediğini iddia ederken yanındaki kadın ise eliyle yüzünü kapatarak dinledi. Öte yandan o anlarda stüdyoda yer alan herkesin şoke olduğu da görüldü.

Sözlerine devam eden Derya, "Benim bu mesajları atmamın nedeni, kendisi bana sürekli baskı yapıp, artık bunu normal bir şeye getirmişti kendini tatmin etmek için" şeklinde konuştu.

