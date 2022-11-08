Göz bebekleri büyüdü... Müge Anlı 'Ben eşimle bile böyle mesajlaşamam' dedi o anlar olay oldu! İhanet yazışmalarıyla böyle yüzleşti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde Selim Yalçınkaya'nın ölümü araştırıldı. Türkiye'de kısa sürede gündem olan cinayet ekran başındakiler tarafından takip edilirken Selim'in eski eşi Derya da özel hayatıyla konuşuldu. Selim'in evliliğinde ihanete uğradığı öne sürülürken eski eşi Derya da canlı yayındaydı. Müge Anlı, Derya'ya resmi kayıtlarda da yer alan ihanet yazışmalarını gösterdi. Yazışmalardaki ayrıntılara çok sinirlenen Anlı, "Ben eşimle böyle konuşamam" diyerek tepki gösterdi. İşte o ihanet yazışmalarıyla ilgili detaylar ve Müge Anlı'nın Derya'ya sinirlendiği o anlar...

"BEN EŞİMLE BÖYLE KONUŞAMAM"

Programda Derya'nın iddiaların odağındaki yazışmaları vardı. Müge Anlı, ihanet yazışmasının belgelerini Derya'ya göstererek "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ama daha sonraki ifadende kabul etmişsin. Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" dedi.

Derya'nın ise Müge Anlı'nın tespkisine yanıtı "Ben eşimle her şeyi konuşabiliyordum, o da bana konuşuyordu aynı şekilde." oldu. Ancak Anlı, bu konuşmaların hiçbir şekilde yapılamayacağını açıklayarak "Ama bunlar zaten eşinle en başta konuşmaman gereken şeyler." şeklinde konuştu. Derya, kendisine yönelik iddialara karşı "O öyle değil. Kendi attıklarını silmiş benim attıklarım duruyor." dedi.

Yazışmaların içeriğine vurgu yapan Anlı'nın Derya'ya "Senin kocan sana bunları yazsa hoşuna gider miydi?" sorusu üzerine Derya "Gitmez tamam da bana diyor ki şunu mu yaptın, ben de dedim evet bunu yaptım. Sinir anımla dedim." cevabını verdi.

"BUNLARI NASIL YAZABİLİRSİN KOCANA?"

Müge Anlı, elinde yazışmaların yer aldığı kağıtlarla birlikte "Kusura bakmayın ama bir karılığın, kocalığın, arkadaşlığın da bir sınırı vardır. İnsan kocasına bunları nasıl yazar kızım? Bunlar bütün dosyada var. Bunları nasıl yazabilirsin kocana?" ifadelerini kullandı. İlk başta yazışmaları kabul etmeyen Derya, "Ben bunu kabul etmiyorum. Ben böyle yazmadım." dedi.

Derya, yazışmalarda söylediklerini savunmak için "Mesela bu konuşmada, bunu bunu yaptın mı Derya dedi, ben Selim bunları yapmadım dedikçe o yok böyle mi yaptın dedi. Ben de o sinir anıyla yaptım Selim dedim." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı anlatımlara değinen Anlı ise "Yaptım demiyorsun ki ayrıntılarını anlatıyorsun." şeklinde konuştu. Bunun üzerine Derya ise "Zaten benim adıma bir sürü fake hesap açılmış. Ben böyle bir hesap kullanmadım." yanıtını verdi.

YAZIŞMALARI OKURKEN BİR ANDA GÖZLERİ FAL TAŞI GİBİ AÇILDI

Müge Anlı'nın tekrar yazışmaları gösterip "Bunları yazdın mı, yazmadın mı?" diye sorması üzerine yazılanları okurken gözleri bir anda açılan Derya, bir süre okuduktan sonra "Ben yazdığımı kabul ederim zaten. Bunları böyle yazmadım." yanıtını verdi.

Anlı'nın tekrar "Bunlar senin yazın mı değil mi? Senin yazın biliyorsun, resmi kayıtlar bunlar. Okumuyorum da." şeklinde konuşması üzerine Derya "Benimkileri silmişler ama. Ben bunları yazdım ama kendi yazdığını silmiş ama." diye kendini savundu.

SONUNDA İHANET YAZIŞMALARINI KABUL ETTİ

Anlı bir kez daha "Bunları sen yazdın mı yazmadın mı?" diye sorunca Derya nihayetinde "Yazdım" diyerek ihanet yazışmalarını kabul etti.

"Bu ne demek yani kızım?" diyerek tepkisini gösteren Anlı'ya Derya "Ben de 19 yaşında bir kızım. O sinir anıyla... Psikolojik olarak da çöktüm." sözleriyle cevap verdi. Müge Anlı'nın "Bunları nasıl kocanla konuşabiliyorsun?" sorusuna ise Derya'nın yanıtı "Ben onunla her şeyi konuşuyordum" oldu.

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ! "BANA KOCAM BUNLARI YAZSA BİLMİYORUM GÖZÜM GÖRÜR MÜ?"

Yazışmaların ayrıntıları ekranlarda yayınlanmasa da ayrıntılı bazı anlatımların olduğuna dikkat çeken Anlı, "Her şeyi derken... Tabii ki naptın bugün işte diye konuşulur da başkası bana bunu bunu yaptı diye yazılır mı?" sözleriyle çıkıştı. Derya ise gerekçe olarak "Ben konuştum. Onu deli etmek için." dedi. Canlı yayında konuşmalara çok sinirlenen "Neyi hedefliyordun, birini öldürsün diye mi?" dedi ve "Ayrıntılarını okumayacağım. Bana kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü?" ifadelerini kullandı.

