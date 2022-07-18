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Colin Farrell’den su altı çekimlerinde zorlandığını itiraf etti! “O sahneler korkunçtu”

18.07.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Colin Farrell bir basın toplantısında yaklaşan biyografik filmi Thirteen Lives (On Üç Yaşam) çekimleri ve su altında çekim yaparken karşılaştığı 'korkunç' anlar hakkında konuştu.

Colin Farrell’den su altı çekimlerinde zorlandığını itiraf etti! “O sahneler korkunçtu”

Hollywood aktörü Colin Farrell, yaklaşan biyografik filmi Thirteen Lives (On Üç Yaşam) için her gün su altında çekim yapmanın 'korkunç' deneyimini anlattı. Ron Howard’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin su altı sahnelerinde zor anlar yaşadığını ifade eden Farrell, su altı çekimleri için özel eğitim aldığını ve gerçek hayatta kurtarma operasyonlarında yer alan dalgıçlarla birlikte çalıştığını söyledi.

“GERÇEKTEN YÜZEMİYORUM”

Thirteen Lives (On Üç Yaşam) setinde gerçek hayattaki dalgıçlar Rick Stanton ve Jason Mallinson ile birlikte çalıştıklarından söz eden Farrell, “Gerçekten iyi bir şekilde yüzemiyorum. Ama yaptığımız işin aslında yüzememekle bir ilgisi vardı. Tüple dalış konusunda eğitim aldım. Ancak o sahneler korkunçtu. Su yüzeyinin altında tamamen başka bir dünya var. Çekim boyunca bu işbirliği ruhunu hissettik.
Her gün suyun altında ne kadar gergin olduğumun dışında bir zevkti” dedi.

ON ÜÇ YAŞAM FİLMİNİN KONUSU

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On Üç Yaşam, 2018'de beklenmedik bir yağmur fırtınasının ardından bir mağarada mahsur kaldıktan sonra on iki çocuğu ve antrenörlerini yerel bir Tayland futbol takımından kurtarmak için yapılan kurtarma görevinin gerçek hikayesidir.

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