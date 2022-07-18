Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. "Yer Eksi İki" filminin çekimleri başladı! Vizyon tarihi 2023 olarak açıklandı

"Yer Eksi İki" filminin çekimleri başladı! Vizyon tarihi 2023 olarak açıklandı

18.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı, senaryosu Hakan Evrensel'in romanından yine yazar tarafından uyarlanan "Yer Eksi İki" filminin çekimleri devam ediyor. Başrollerini Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat’ın paylaştığı filmin vizyon tarihi 2023 olarak açıklandı.

"Yer Eksi İki" filminin çekimleri başladı! Vizyon tarihi 2023 olarak açıklandı

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği “Yer Eksi İki” filminin çekimleri tam gaz devam ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1993 yılında geçen film, farklı dönemlerde yaşanmış birçok gerçek hikayeyi bir araya getiriyor ve üç farklı karakterin kesişen öykülerini anlatıyor. Çekimlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanan filmin vizyon tarihi ise 2023 olarak açıklandı.

YER EKSİ İKİ FİLMİNİN KONUSU

1

İki bin metre yükseklikteki karakolun komutanı olan Tayfun Yüzbaşı, pratik zekası, tatlı sert emir komuta yöntemi ve adil tavırları sayesinde hem astları hem de üstleri tarafından sevilen ve sayılan biridir. Dağ başında olmasına rağmen okuma aşkından hiçbir şey kaybetmeyen Tayfun Yüzbaşı'nın bu zorlu coğrafyayı herkes için güvenli kılmaktan başka derdi yoktur. (AA)

“Top Gun: Maverick” filmi Titanik’in rekorunu kırdı! Gişeyi alt üst etti“Top Gun: Maverick” filmi Titanik’in rekorunu kırdı! Gişeyi alt üst etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf! “O sahneler korkunçtu”Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf! “O sahneler korkunçtu”
Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürperttiDünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti
Herkes onu konuşuyor! Kendi ölümünü saniye saniye yayınladıHerkes onu konuşuyor! Kendi ölümünü saniye saniye yayınladı
Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım İlker Aksum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

İlginizi Çekebilir

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.