"Yer Eksi İki" filminin çekimleri başladı! Vizyon tarihi 2023 olarak açıklandı

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği “Yer Eksi İki” filminin çekimleri tam gaz devam ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1993 yılında geçen film, farklı dönemlerde yaşanmış birçok gerçek hikayeyi bir araya getiriyor ve üç farklı karakterin kesişen öykülerini anlatıyor. Çekimlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanan filmin vizyon tarihi ise 2023 olarak açıklandı.

YER EKSİ İKİ FİLMİNİN KONUSU

İki bin metre yükseklikteki karakolun komutanı olan Tayfun Yüzbaşı, pratik zekası, tatlı sert emir komuta yöntemi ve adil tavırları sayesinde hem astları hem de üstleri tarafından sevilen ve sayılan biridir. Dağ başında olmasına rağmen okuma aşkından hiçbir şey kaybetmeyen Tayfun Yüzbaşı'nın bu zorlu coğrafyayı herkes için güvenli kılmaktan başka derdi yoktur. (AA)



