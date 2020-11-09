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Comsomme royale nasıl yapılır? Comsomme royale malzemeleri neler? MasterChef Comsomme royale tarifi nedir? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Comsomme royale yapılışı....

Seray Üstün Seray Üstün 09.11.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Comsomme royale nasıl yapılır? Comsomme royale malzemeleri neler? MasterChef Comsomme royale tarifi nedir? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Comsomme royale yapılışı....

Comsomme royale, MasterChef Türkiye’nin 8 Pazar yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istenilen yemek oldu. Yarışmacılar eleme potasından kurtulabilmek için Somer Şef’in imzasıyla yapılan Fransız saray yemeğiyle yarıştı. Fransız mutfağının klasik lezzetleri arasında yer alan Comsomme royale, teknik açıdan yarışmacıları oldukça zorladı. Peki Comsomme royale nasıl yapılır? Somer Sivrioğlu’nun imzasıyla Comsomme royale malzemeleri neler? İşte Comsomme royale tarifi...

Hazırlanışıyle oldukça zorlu bir yemek olan Comsomme royale MasterChef Türkiye’nin son bölümüne damga vurdu. Somer Şef MasterChef’in dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Fransız saray mutfağının en kült lezzetlerinden birini yapmaya çalıştı. MasterChef Comsomme Royale tarifi....

COMSOMME ROYAL MALZEMELERİ

  • 1 kg organik çanakkale veya çeri domates
  • Bouquet garni malzemeleri
  • 100 g sarı çeri domates ( bulunabilirse farklı şekillerde renkli çeri domates)
  • Bir adet sert yeşil domates
  • 2 soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1/2 baş rezene kökü
  • 1/4 demet maydanoz
  • 1/4 demet tarhun otu
  • 1/4 demet fesleğen
  • 3 yumurta
  • 1/2 bardak krema
  • 1/2 bardak süt
  • 2 yumurta
  • 4 yumurta sarısı
  • Muskat cevizi
  • 1/4 çay kaşığı tuz
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COMSOMME ROYAL NASIL YAPILIR?

Soğan, rezene ve sarımsaklar tencerede terletilir. Blenderda bütün domates çeşitleri bir arada çekilir ve tencereye eklenir. Dolapta soğutulan yumurta beyazları hafif kabartılır ve tencereye eklenir, pişirmeye bırakılır. Elde kalan yumurta sarısı ile krema, süt, bütün yumurta ve muskar cevizi çırpılır. Süzülüp tencereye alınır ve 60 dereceya kadar çıkartılır. Elde edilen krema karışımı pişirme kaplarına paylaştırılır, tepsininin zeminine kaynar su ilave edilir.150 °C’de 35 dk pişirilir. Pişen consomme karıştırılmadan ortasına ufak bir delik açılarak içinde elde edilen domates suyu süzgeçten ve tülbentten geçirilir. Pişen krema custard ve elde edilen consomme kasede servis edilebilir.


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