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  4. "Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin, kurşun 7 buçuk lira!

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin, kurşun 7 buçuk lira!

06.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da hırsız zannedilerek bıçaklanan 2 kişinin yakınlarıyla zanlıların yakınları mahallede taşlı sopalı kavga etti. Sokak taştan geçilmezken bir kadının, ''Gelsin babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş'' demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde 5 Mayıs günü iki kardeş hırsız zannedilerek bıçaklandı. Polis yaptığı çalışmada bıçaklama olayına karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

AİLELER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yaralı iki kardeşin “Cono” aşireti mensubu olması, yaralayanların da “Cono” aşireti mensubu olması aileleri karşı karşıya getirdi. Mahallede karşı karşıya gelen aileler taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler takviye ekip isteyerek ailelere müdahale etti.

''GELSİN BABALARI GELSİN''

Çıkan kavganın ardından mahalle adeta savaş alanına döndü. Sokaklar taştan geçilmez hale geldi. Aileler polis tarafından pandemi nedeniyle tam kapanma olduğu bu nedenle evlerine gitmeyenlere ceza yazılacağı söylenilerek evlerine gönderildi.
Bu arada, bir kadının “Gelsin, babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş” demesi dikkat çekti. Polis mahallede bir süre nöbet tuttu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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