Control sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

Farklı yapısı ve kadın karakteri ile dikkat çeken Control’e, Quantum Break’in başarısızlığından dolayı oyuncular temkinli davranıyor.

Remedy bugün ise Control‘ün sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyunu minimum ayarlarda oynamak için GTX 780 veya R9 280X ekran kartına sahip olmanız yeterli olacak. Oyunu tam verimli oynayabilmek için ise Ray Tracing için RTX 2060, normal için GTX 1660 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

Control minimum sistem gereksinimi:



İşletim Sistemi: Windows 7 – 64bit

İşlemci: Intel Core i5-4690 veya AMD FX 4350

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280X

RAM: 8 GB

DirectX: DX11

Control önerilen sistem gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-7600K veya AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 veya AMD Radeon RX 580

Ray Tracing: NVIDIA GeForce RTX 2060

RAM: 16 GB

DirectX: DX12

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