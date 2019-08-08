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Control sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 08.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

Alan Wake ve Quantum Break’in geliştiricilerinin yeni oyunu Control, 27 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkışını gerçekleştirecek.

Control sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

Farklı yapısı ve kadın karakteri ile dikkat çeken Control’e, Quantum Break’in başarısızlığından dolayı oyuncular temkinli davranıyor.

Remedy bugün ise Control‘ün sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyunu minimum ayarlarda oynamak için GTX 780 veya R9 280X ekran kartına sahip olmanız yeterli olacak. Oyunu tam verimli oynayabilmek için ise Ray Tracing için RTX 2060, normal için GTX 1660 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

Control minimum sistem gereksinimi:

İşletim Sistemi: Windows 7 – 64bit
İşlemci: Intel Core i5-4690 veya AMD FX 4350
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280X
RAM: 8 GB
DirectX: DX11
Control önerilen sistem gereksinimi
İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-7600K veya AMD Ryzen 5 1600X
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 veya AMD Radeon RX 580
Ray Tracing: NVIDIA GeForce RTX 2060
RAM: 16 GB
DirectX: DX12

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Anahtar Kelimeler:
control sistem gereksinimleri

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