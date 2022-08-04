Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Avustralya'dan Madina ve Matthew Harbidge çifti, Google'ın çeviri uygulaması sayesinde yaşadıkları mutlu ilişkiyi ve evliliği inşa ettiklerini anlattı. Çektikleri zorluklara rağmen şimdi mutlu bir evlilikleri olan ikili, yaşadıklarını anlattı.

İLK GÖRÜŞTE ETKİLENDİLER

2018 yılında Avustralya'da bir arkadaş buluşmasında, dostlarının çeviri desteğiyle tanışan Matthew ve Madina, ilk karşılaşmalarında birbirlerinden etkilendiler. Madina ülkeden ayrılmadan bir kahve içen ikili aralarındaki iletişimi uzaktan da olsa sürdürmeye devam etti ve bu süre zarfında birbirlerinin dilini bilmedikleri için Google Çeviri'den destek aldılar.

YORUCU OLACAĞINI DÜŞÜNDÜ

Bir süre sonra Madina bu iletişimi bir ilişkiye dönüştürmek istedi. Matthew, uzaklığın ve dil farkının yorucu olacağını düşündü ama sonunda birliktelik konusunda uzlaştılar. Uzunca bir süre iletişimlerini çeviri uygulaması üzerinden ve uzaktan sürdüren ikili, bir süre sonra Amsterdam buluşunca ilişkilerini resmiyete döktüler.

BİRBİRLERİNİN DİLİNİ ÖĞRENDİLER

Sonrasında da çabaları hep birbirlerinin dilini öğrenmeye yönelik oldu. Zamanla mesajlaşmalar İngilizce telefon konuşmalarına ve görüntülü görüşmelere dönüştü. Ara ara da Almanya, Kazakistan ya da Avustralya'ya seyahat ederek birbirlerini gördüler.

SONRA BAŞKA BİR ENGEL ÇIKTI

Tam ilişkileri rayına oturmaya başladığında Covid nedeniyle görüşemeyen ikili ilişkilerini uzaktan sürdürmeye devam etti. Bir görüntülü görüşme esnasında Matthew'un kendisine evlenme teklifi etmesi üzerine Madina 2021'de Avustralya'ya taşındı. Şimdi mutlu bir evlilik sürdüren çift, Google çeviriye minnet duyduklarını ve ilişkilerinin sırrının zor olanı birliktr başarmak olduğunu söyledi.

