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Çöpe atmayın: Yoğurdun sulanmasını önlemek mümkün!

15.11.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurt, Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahip. Sofraların vazgeçilmezi olan yoğurt olmadan masaya oturmayan kişiler bulunuyor. Yoğurt çok lezzetli olsa da zamanla sulanabiliyor. Yoğurdun sulanmasını önlemek için yapılması gereken işlemler oldukça basit.

Çöpe atmayın: Yoğurdun sulanmasını önlemek mümkün!

Ev yoğurtları çok faydalı olan besinlerden olsa da zamanla sulanabiliyor. Daha uzun süre dayanır diye aldığımız hazır yoğurtlarda da bu sulanmalar görülebiliyor. Yoğurdun sulanmasına neden olan basit yanlışlar bulunuyor. Fark etmeden yaptığımız hatalar yoğurdun sulanmasına yol açıyor. İşte yoğurdun sulanmaması için yapılması gerekenler...

YOĞURDUN SULANMASINI ÖNLEMEK İÇİN

  • Yoğurdu küçük kaplara mayalamak, sulanmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Kapağı hiç açılmadan günlerce dolapta bekleyen yoğurt, ta ki kaşık batırılıncaya kadar sulanmaz.
  • Yoğurdu kullanırken üstünden sadece ihtiyaç duyulan kadarının alınması gerekir. Yoğurdu karıştırmak sulanmasına sebep olur.
  • Yoğurdun sulanmaması için yoğurt alırken metal ya da plastik değil tahta kaşık tercih edilmelidir.

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  • Yoğurt mayalanırken kapağı kapatılmadan kabın üzerine süzgeç konursa, sıcak sütün buhar yapıp su oluşturması engellenebilir.
  • Yoğurdu buzdolabına kaldırmadan önce üzerine kağıt havlu kapatıp bir paket lastiği yardımıyla kavanozun ağzında sabitlemek yoğurdun sulanmaması için çok pratik bir yöntemdir.
  • Yoğurt mayalandıktan sonra, kabı çok fazla hareket ettirmek, bir yerden başka bir yere almak da sulanmaya sebep olduğundan, hareket ettirmemeye, yerinden kımıldatmamaya özen göstermek gerekir.

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  • Yoğurt mayalanıp bir kumaşla sarıldıktan sonra iyice katı bir kıvam tutuncaya kadar örtünün içinde kalmalıdır. Yoğurt daha sıcakken ve kıvam almadan buzdolabına kaldırılırsa üstünde sarı su birikir.
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