Mynet Trend

Çorum Valiliği'nden 103 öğrencinin zehirlenmesine ilişkin yeni açıklama!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | Son Güncelleme

Çorum Valiliği, 103 öğrencinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği olaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, Osmancık ilçesindeki Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nda kalan 103 öğrencinin bu sabah saat 05.40 sularında doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Şu an itibarı ile zehirlenmeye maruz kalan 103 öğrencimizden 52 öğrencimiz Osmancık Devlet Hastanesinde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum merkeze sevk edilmiş olup, 8 öğrencimizin Çorum Özel Hastanesinde tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 13 öğrencimizin ise Çorum Özel Elitpark Hastanesinde tedavileri halen devam etmektedir. Geriye kalan 30 öğrencimiz ise Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, 5 öğrencimiz yoğun bakım ünitesinde takip edilmekte ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. 25 öğrencimizin ise takibine devam edilmektedir. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, konuyla bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: İHA

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Önce sopayla kovaladı sonra köpekten özür dilediÖnce sopayla kovaladı sonra köpekten özür diledi
Her detayı korkunç! Hayvanların kaldığı yerde...Her detayı korkunç! Hayvanların kaldığı yerde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çorum valiliği osmancık karbonmonoksit zehirlenmesi

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Satırla öldürüp dudağın, dilini, burnunu ve kulağını kesti

Satırla öldürüp dudağın, dilini, burnunu ve kulağını kesti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Parkta iğrenç olay! Bankta yanına oturdu ve...

Parkta iğrenç olay! Bankta yanına oturdu ve...

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 4 yorum
tam çorumluk olmuş:))
çocuklarımızı gönderiyoruz ölsünler diye mi? Akıllı , sınav kazanmış çocuklarımızı kızlarımızı öldürmeye çalışıyorlar. Sorumluların cinayete teşebbüsden yargılanması gerekir.
çorumdan adam ÇIKMAZ nokta
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu! Balıkesir'de dehşet gecesi!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Zonguldak'ta hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!

Tahliye olan Tülay Kumaşçı: Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı

'Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı'

Yüzme kursundaki çocuk istismarı iddialarıyla ilgili dava başladı! Tutuklama talebi reddedildi

İğrenç olay! Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı! Kendini böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.