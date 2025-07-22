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Cosby Ailesi yıldızı Malcolm-Jamal Warner feci şekilde can verdi!

'Cosby Ailesi' dizisinde canlandırdığı 'Theodore Huxtable' rolüyle tanınan Malcolm-Jamal Warner, Costa Rica tatilinde yüzerken akıntıya kapılarak boğularak hayatını kaybetti.

Cosby Ailesi yıldızı Malcolm-Jamal Warner feci şekilde can verdi!

1980'lerde 'The Cosby Show'da Theo Huxtable rolüyle tanınan Malcolm-Jamal Warner 54 yaşında hayatını kaybetti. Kosta Rikalı yetkililer, aktörün pazar günü ülkenin Karayip kıyılarındaki Playa Cocles açıklarında yüzerken boğulduğunu açıkladı.

Cosby Ailesi yıldızı Malcolm-Jamal Warner feci şekilde can verdi! 1

PLAJDAKİLER KURTARDI!

Kosta Rika Adli Soruşturma Dairesi'ne göre, Warner akıntı tarafından okyanusun derinliklerine çekildi ve plajdakiler tarafından kurtarıldı

Cosby Ailesi yıldızı Malcolm-Jamal Warner feci şekilde can verdi! 2

Malcolm-Jamal Warner kimdir?

Malcolm-Jamal Warner, 1970 yılında New Jersey eyaletinin Jersey City kentinde dünyaya geldi. Annesi Pamela tarafından büyütülen oyuncuya, Malcolm X ve caz müzisyeni Ahmad Jamal’dan esinlenilerek adı verildi. Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Warner, kariyerine çocuk yaşta televizyon projeleriyle başladı ve New York’taki The Professional Children’s School’da eğitim aldı.

Cosby Ailesi yıldızı Malcolm-Jamal Warner feci şekilde can verdi! 3

Warner’ın çıkış noktası, 1984-1992 yılları arasında yayınlanan The Cosby Show dizisinde canlandırdığı Theo Huxtable rolüyle oldu. Bu performansıyla 1986’da Emmy Ödülü’ne aday gösterildi. Ayrıca 2012 yılında Reed Between the Lines dizisindeki performansıyla NAACP tarafından en iyi komedi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

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