En son köpek balığının ağzında gördüler: Sporcunun acı vefatı!

ABD’nin California eyaletinde denizde köpekbalığı saldırısına uğradığı iddia edilen 55 yaşındaki sporcu Erica Fox’tan acı haber geldi. Bir haftadır kayıp olan Fox’un cansız bedeni, Santa Cruz’daki Davenport Beach açıklarında arama ekipleri tarafından bulundu.

İNSAN BEDENİ AĞZINDAYMIŞ

21 Aralık’ta Pacific Grove’daki Lovers Point açıklarında, kurucuları arasında yer aldığı “Kelp Krawlers” adlı yüzme grubuyla denize giren Fox, yüzüş sırasında kayboldu. Tanıklar bölgede büyük bir köpekbalığı gördüklerini, bir sürücünün ise köpekbalığının ağzında insan bedeniyle suya daldığını bildirdiğini söyledi. Kıyıya dönen grup, yapılan sayımda Fox’un eksik olduğunu fark etti.

Arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, bulunan cesedin Erica Fox’a ait olduğu babası tarafından doğrulandı. Yetkililer resmi kimlik tespit sürecinin sürdüğünü açıkladı.