Kuyumcudan 5-6 kilo altını çalıp kayıplara karıştı! Kamerayı fark edince kastı kapattı

Iğdır'da bir kuyumcuya giren hırsız 5-6 kilo ağırlığında altın çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın kimlik tespiti ve çalınan altınların bulunması için soruşturmanın sürdürdüğü öğrenildi. Gerçek zarar ise yapılacak sayım sonrası ortaya çıkacak.

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 03.11 sıralarında motosikletli bir kişi, kuyumcunun kapısını kırarak içeri girdi.

5-6 KİLO ALTINI ÇALIP KAÇTI

Dükkana rahatlıkla giren şüphelinin kamerayı fark etmesi üzerine kaskını tamamen kapattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Telefonunun ışığını kullanarak içeride bir süre dolaşan şüpheli, yaklaşık 5-6 kilo ağırlığında altını alarak olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde dükkanını açmak için gelen iş yeri sahibi Habip Temirak, altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızın kimlik tespiti ve çalınan altınların bulunması için soruşturmanın sürdürdüğü öğrenilirken gerçek zararın yapılacak sayım sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.Kaynak: İHA

