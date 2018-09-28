MAGAZİN

Coşkun Göğen: Kazandığım para yediğim küfre değmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

25. Adana Film Festivali’nde usta isimlere Emek Ödülleri verildi. Ödülü kazananlar arasında Yeşilçam'ın usta oyuncusu Coşkun Göğen de vardı. Oyuncu ödülünü alırken yaptığı konuşmada 500 sinema filminde oynadığını ancak aldığı paranın yediği küfre yetmediğini söyledi.

Coşkun Göğen: Kazandığım para yediğim küfre değmedi

Adana Film Festivali’nde önceki gece 25’inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı. Çiğdem Tunç’un sunduğu törende aralarında Hasan Yıldız, Dündar Aydınlı Yılmaz Terzioğlu, Necdet Kökeş, Yavuz Karataş ve Coşkun Göğen’in de olduğu usta isimlere Emek Ödülleri verildi.

5baded74ae298b28dc4f7f37

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen, 500 sinema filminde oynadığını ancak aldığı paranın yediği küfre değmediğini söyledi. Coşkun Göğen’in sözleri davetliler tarafından büyük alkış topladı.

KIZI AĞUSTOS AYINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yeşilçam'ın usta oyucusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan Coşkun Göğen'in 1.5 yıldır kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen, 3 Ağustos'ta İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

5badec6dae298b28dd99b0a0

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen'in cenazesi, 4 Ağustos'ta Antalya'da toprağa verildi.

Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Didem Soydan'dan samimi görüntülere ilk açıklama! 'Biseksüel olsam bile...'Didem Soydan'dan samimi görüntülere ilk açıklama! 'Biseksüel olsam bile...'
Halit Ergenç Türkiye ekonomisi hakkında konuştu! Halit Ergenç Türkiye ekonomisi hakkında konuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tecavüzcü Coşkun Coşkun Göğen yeşilçam

En Çok Okunan Haberler

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Miss Turkey sonrası eski güzellerden yeni akım

Miss Turkey sonrası eski güzellerden yeni akım

Didem Soydan'dan samimi görüntülere ilk açıklama! 'Biseksüel olsam bile...'

Didem Soydan'dan samimi görüntülere ilk açıklama! 'Biseksüel olsam bile...'

Halit Ergenç Türkiye ekonomisi hakkında konuştu!

Halit Ergenç Türkiye ekonomisi hakkında konuştu!

Dört aylık mucize

Dört aylık mucize

Tan Taşçı canlı yayında isyan etti! 'Taciz mesajlarını...'

Tan Taşçı canlı yayında isyan etti! 'Taciz mesajlarını...'

'Estetiksiz halimle de dereceye girerdim'

'Estetiksiz halimle de dereceye girerdim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.