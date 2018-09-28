Coşkun Göğen: Kazandığım para yediğim küfre değmedi

Adana Film Festivali’nde önceki gece 25’inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı. Çiğdem Tunç’un sunduğu törende aralarında Hasan Yıldız, Dündar Aydınlı Yılmaz Terzioğlu, Necdet Kökeş, Yavuz Karataş ve Coşkun Göğen’in de olduğu usta isimlere Emek Ödülleri verildi.

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen, 500 sinema filminde oynadığını ancak aldığı paranın yediği küfre değmediğini söyledi. Coşkun Göğen’in sözleri davetliler tarafından büyük alkış topladı.

KIZI AĞUSTOS AYINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yeşilçam'ın usta oyucusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan Coşkun Göğen'in 1.5 yıldır kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen, 3 Ağustos'ta İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen'in cenazesi, 4 Ağustos'ta Antalya'da toprağa verildi.

Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.



