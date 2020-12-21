MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Coşkun Sabah'ın ses kaydı gündemde... 'Kızımın bikinili fotoğraflarına...'

Coşkun Sabah'ın ses kaydı gündemde... 'Kızımın bikinili fotoğraflarına...'

21.12.2020 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Coşkun Sabah'ın ses kaydı gündemde... 'Kızımın bikinili fotoğraflarına...'

Coşkun Sabah’ın verdiği röportajda kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı yorum tepki çekmişti. Sabah'ın itirazları sonrası ses kaydı ortaya çıktı.

Coşkun Sabah yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını söylediği açıklamayı 3 gün sonra yalanlayan Sabah şimdi de verdiği bir söyleşi ile gündemde...

Coşkun Sabah'ın "Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem" dediği bir röpartajı gündem olmuştu. Coşkun Sabah, "Bunu dediğimi ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" demişti.

Ekran Alıntısı

Tartışma yaratan röportajın ses kayıtları ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programında yayınlandı.

Röportajın içeriğinin kayıtla birebir örtüşmesinin üzerine “Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi ben söylemedim” ifadesini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Olay hikaye! Telefonda küfür kıyamet...Olay hikaye! Telefonda küfür kıyamet...
9 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi!9 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
aslan onu gidip kızına dicen boy boy resimler koymus

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Gaziantep'te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

Gaziantep'te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Diğer Haberler

Nurgül Yeşilçay: Adam karısını aldatıyormuş, küfrü ben yedim

Olay hikaye! Telefonda küfür kıyamet...

Hugh Jackman'dan eski hissedarı olduğu şirket çalışanlarına 1,2 milyon dolar nakit hediye

Noel için 1,2 milyon dolar nakip para hediye etti

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'u görenler şoke oldu! Bambaşka biri oldu

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'u görenler şoke oldu! Bambaşka biri oldu

Top Beauty World 2020 listesine giren Hande Erçel'den cesur poz

Nispet pozu mu? Cesur paylaşımına beğeni yağdı

Ariana Grande ile Dalton Gomez nişanlandı

Ariana Grande nişanlandı

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in isyanı! 'Pijama değil'

İç çamaşırlı pozlarıyla olay oluyor! Pijama isyanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.