Coşkun Sabah kendisine 'Beyefendi' diyen Bircan Bali'ye kızınca...

Coşkun Sabah, 32 yıl önce aşk yaşadığı Hülya Avşar’ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığı iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 68 yaşındaki sanatçının, kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı ise büyük tepki aldı. Günlerdir şarkıcılık kariyeri dışında konularla adından söz ettiren Sabah bu sefer de Bircan Bali ile gerildi.

Coşkun Sabah, Söylemezsem Olmaz canlı yayınına telefonla bağlanarak yaşadığı süreci anlattı. Coşkun Sabah, sunucu Bircan Bali'nin söylediği 'Beyefendi' sözüne çok kızdı. Sabah'ın tepkisini anlamayan Bali ise çileden çıktı. Bircan Bali ünlü şarkıcıya "Eskilerde böyle kompleks var. Banane sizin isminizden soyisminizden..." diyerek tepki gösterdi.



