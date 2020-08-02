Coşkun Sabah kızı Roza ile gündemde! 'Kimse benim babalığımı sorgulayamaz'

Coşkun Sabah kızı Roza için söylediği “Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz. Kapattırdık Instagram’ını” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Bu açıklamadan sonra eleştirilerin odağı olan Sabah yapılan yorumlara çok kızdı. Sabah instagram'da yaptığı paylaşımda "Kızım ve şahsım üstünden gerçekleştirilmeye çalışılan esas dışı gündem hakkında yazanlar, şahsıma hakaretlerde bulunanlar, kızıma hakaretlerde bulunanlar hakkında gereken işlemi aynı gün içerisinde başlatmış bulunmaktayım" dedi.



Coşkun Sabah açıklamasının devamında ise "Kimse benim evlat yetiştirmemi veya babalığımı sorgulayamaz" diyerek tepki gösterdi.

Sabah kızıyla küs olup olmadığı konusunda ise daha önceki açıklamasında “Kızınızın sizinle 10 gündür konuşmadığı haberleri doğru mu” sorusuna “Ben ona gönül koydum. Kızım yaptığı hatayı biliyor. Kızımın bana bir kızgınlığı yok” demişti.