Coşkun Sabah'tan maçlardaki sloganlara tepki! TOKİ binalarına övdü... "Apartmanda yaşayacak olsam...

Coşkun Sabah, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'ın sorularını yanıtladı. Şarkıcı "Bu süreçte tribünlerde siyasi sloganlar atılıyor. Galatasaray Kongre Üyesi olarak siz bu durum için ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu tasvip etmiyorum. Tam da böyle bir dönemde 'Hükümet istifa' diye slogan atıyorlar. Neden hükümet istifa etsin? 550 yılda bir yaşanan bir deprem bu... Bu çok büyük bir felaket... Bu işin altından kimse kolay kolay kalkamaz. Hükümet üstüne düşeni yaptı. Bakanlarımızdan bürokratlara herkes bölgede, arabada uyuyorlar... Bölge halkını yalnız bırakmamak için... Bu kadar büyük bir felaket karşısında herkese yetişmek mümkün değil ki... Cumhurbaşkanımız yaşanan eksikliklerden dolayı 'helallik' isteyecek kadar samimi bir lider. O yüzden de milletimiz onu seviyor... Bu kadar yoğun nüfusun olduğu bölgede böyle bir felaket yaşanıyor... Dünya gündeminde bile asrın felaketi olarak haber yapıldı.

"HİÇ DOĞRU DEĞİL BU TARZ..."

Böyle bir felaket yaşandıktan sonra hükümeti suçlayıp, istifa sloganı atmak büyük bir haksızlıktır. Tribünlere siyasetin taşınması çok büyük yanlış. Fenerbahçe de, Beşiktaş da, Galatasaray da, Trabzonspor da çok büyük bir kitleyi içinde barındırıyor. Futbolun kalbi olan tribünlerde böyle sloganların atılması tribünde olmayan taraftara da haksızlıktır... Oradaki bir söylem, tahrik edici bir slogan, maçı ekrandan izleyenleri de tahrik edebilir. Bir kıvılcım gibi halkı tahrik ederek, insanları galeyana getirmeye çalışmaktır bu... Tribünlerde böyle sloganların atılması bence anayasal bir suçtur... Kimse halkı galeyana getirmeye kalkmasın... Hiç doğru değil bu tarz sloganlar... Herkes sağduyu içinde hareket etmeli..."

"APARTMANDA YAŞAYACAK OLSAM..."

Coşkun Sabah ayrıca TOKİ evlerine dair de konuştu. Evi için hasar tespit yaptıracağını söyleyen Sabah "Sağlam binada oturmak hayat kurtarıyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası ekranlardan da gördük TOKİ'nin binaları yıkılmadı. Yanındaki binaların hepsi yıkıldı ama onlara bir şey olmadı. Buradan mühendisinden müteahhidine herkesi yürekten kutluyorum. TOKİ binaları çok doğru yapılmış. Apartmanda yaşayacak olsam İstanbul'da TOKİ binalarında yaşardım. O kadar güveniyorum binalarına..." dedi.



