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Coşkun Sabah yine gündemde! 'Bülent Ersoy kıskanıyordu beni...'

01.04.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Coşkun Sabah, kariyerinin ilk yıllarında Bülent Ersoy’un kendisini kıskandığını söyledi! Sabah kızıyla ilgili de yine açıklama yaptı.

Coşkun Sabah yine gündemde! 'Bülent Ersoy kıskanıyordu beni...'

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Coşkun Sabah yine gündem oldu. Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan Coşkun Sabah, Bülent Ersoy’un ekibinde ud çalarken ‘tenzili rütbeye’ (mertebe düşürülmesi) uğradığını söyledi:

“Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu’nda çıkıyordu, ‘özel saz’ olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. ‘Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım’ dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu ‘Bu olay Bülent Ersoy’un ricasıydı’ diye.”

GENÇ KALMAK İSTİYORUM

69 yaşındaki Coşkun Sabah, programda 30 yıldır anti-aging programı uyguladığını da açıkladı: “İki senede bir kan örneklerim yurtdışına gider. Aminoasitler, vitaminler, mineraller eksikse yerine konur. Yaşlanma geciktirici takviyeler alınır. Dinç ve genç kalmak istiyorum. Uykuma ve beslenmeme de dikkat ederim.”

KIZIYLA İLGİLİ YİNE AYNI CÜMLEYİ KULLANDI

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Bir süre önce “Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraf paylaşmasına müsaade etmem” dediği iddiasıyla gündeme gelen Coşkun Sabah, “Tutucu bir baba mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Batı’ya göre modern babayım. Kordon’da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin’de, Urfa’da giydirmem.”

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Coşkun Sabah
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