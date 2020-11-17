Covid-19 temalı korku filmi Songbird hakkında beklenmeyen karar

Dünyanın karantinaya girdiği korkunç Covid-23 salgınını konu alan korku filmi Songbird’ün vizyona girmeyeceği açıklandı. Michael Bay’İn yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu gerilim filmi Songbirdü sadece dijital platformlardan kiralanarak izlenebilecek.

11 Aralık'tan itibaren, Amerikalı izleyiciler filmi 48 saatlik bir süre için 19.99 dolara kiralayabilecek. STX, "Songbird ün isteğe bağlı birinci sınıf video çalışmasının ardından bir streaming platformuna gireceğini söyledi ancak hangisi olduğu konusunda bir açıklama yapmayı reddetti.

Songbird isimli film, dört yıl boyunca süren ve yok olmanın eşiğine gelen ABD’nin Covid-23 virüsüyle karşılaşmasını konu ediniyor. K. J. Apa ve Sofia Carson’ın başrolde yer aldığı yapım, virüse karşı bağışıklığı olan bir bisiklet habercisi ve fiziksel olarak kilit altında olan sevgilisi etrafında şekilleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Demi Moore, Craig Robinson, Bradley Whitford ve Alexandra Daddario, Peter Stormare gibi ünlü isimler de yer alıyor.



