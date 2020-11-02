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Covid-23 konulu Songbird filminin fragmanı tartışmaları beraberinde getirdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Transformers serisinin arkasındaki isim Michael Bay’in yapımcılığını üstlendiği Covid-23 etrafındaki korkunç dünyayı anlatan Songbird’ün fragmanı yayınlandı. Fragman yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Covid-23 konulu Songbird filminin fragmanı tartışmaları beraberinde getirdi

Ünlü yapımcı Michael Bay’in Covid-23 virüsünün yarattığı etkileri anlatan filmi Songbird fragmanı yayınlandı. 4 yıllık bir karantinanın ardından evrim geçirmiş Covid-23 virüsünün ve bu süreçte yaşanan olayların anlatıldığı Songbird filmi, Covid-19 pandemisi nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçiren insanların korkuları üzerinden para kazanmaya çalışan yapımcıları yeniden gündeme getirdi.

Yeni tip koronavirüs Covid-19'un dünyaya verdiği olumsuz etkiler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle ilk aylarda uygulanan karantina nedeniyle milyonlarca insan evlerinden dışarı çıkmamıştı. Bu dönemde insanlar psikolojik olarak önemli çöküntüler yaşadı.

SONGBIRD KONUSU

Songbird isimli film, dört yıl boyunca süren ve yok olmanın eşiğine gelen ABD’nin Covid-23 virüsüyle karşılaşmasını konu ediniyor. K. J. Apa ve Sofia Carson’ın başrolde yer aldığı yapım, virüse karşı bağışıklığı olan bir bisiklet habercisi ve fiziksel olarak kilit altında olan sevgilisi etrafında şekilleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Demi Moore, Craig Robinson, Bradley Whitford ve Alexandra Daddario, Peter Stormare gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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Fragmanda, şehrin “temizlik” departmanındaki yozlaşmış görevlilerin enfekte olan insanları zorla evlerinden çıkarıp karantina kamplarına götürdüğünü görüyoruz. Son derece dram ve diyalog yüklü bir film olması beklenen Songbird, yapılan açıklamaya göre “çok yakında” çıkış yapacak. Filmin henüz net bir çıkış tarihi yok.

Salgın sırasında Los Angeles’ta çekilecek ilk uzun metrajlı film olarak lanse edilen Songbird’ün yapımcı koltuğunda Transformers filmlerinden tanıdığımız Michael Bay var. Blood River, Devil's Chair, Broken gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Adam Mason imzalı film merakla bekleniyor.


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