Çözülen gıdaları kesinlikle tekrar dondurmayın!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Gıda Teknolojileri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, gıdaların dondurulması aşamasında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Gıdaların dondurulmasının besinlerdeki mikroorganizma faaliyetini azalttığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, "Gıdalardaki fiziksel ve kimyasal bozulmalar ayrıca gıdaların besin değerlerindeki kayıplar önemli ölçüde önlenir. Fakat bunun için dondurmadan önceki işlemlerde, dondurma esnasında ve çözündürme aşamalarında usulüne uygun davranılması gerekmektedir" diye konuştu. "Şok haşlama yapılmalı" Dondurma işlemi için taze ve zedelenmemiş sebze-meyvelerin tercih edilmesi tavsiyesinde uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, "Sebze ve meyveler dondurma öncesinde yıkanıp temizlenmeli, yıkanıp temizlenen sebzelerden gerekene 'şok haşlama' yapılmalıdır. Böylece sebzelerin renkleri dondurarak depolama sürecinde daha iyi korunmuş olacak ve bakteriyel yükte de önemli ölçüde azalma gerçekleşecektir. Soğan, ıspanak, kabak lahana, patlıcan, yeşil fasulye, bezelye, havuç, karnabahar, biber ve kereviz için 2-3 dakikalık bir haşlama yeterli olacaktır. Dondurma öncesinde haşlanan sebzelerin suları iyice süzülmeli, kâğıt havlularla kurutulmalıdır. Gerek sebzeler gerekse et ve diğer yiyecekler, bir kerede pişirilecek porsiyonlar halinde paketlere konulmalıdır. Dondurulacak meyveler kesinlikle haşlanmamalıdır. Taze ve zedelenmemiş olanları seçilip yıkanıp kabukları soyulduktan sonra doğranmalı ve içerisinde hava kalmayacak şekilde buzdolabı poşetlerine yerleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Et hava almayacak şekilde saklanmalı" Dr. Öğr. Üyesi Bölek, etlerin dondurulmasında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle açıkladı: "Etler daima bir defada kullanılacak parçalar halinde hazırlanmalıdır. Etlerin dondurulmasında dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de etin dışının hava almayacak şekilde sarılmasıdır. Buna dikkat edilmezse açıkta kalan kısımda donma yanığı dediğimiz açık pembe renkte süngerimsi bir tabaka oluşur. Don yanığı olan kısımda yapısal bozulma gerçekleşir ve besin değerinde kayıplar meydana gelir. Ayrıca lezzette de değişiklikler hissedilir. Böylece et çok yönlü değer kaybına uğrar." "Dondurulmuş ekmek 2-3 ay taze kalır" Ekmeklerin bayatlamasının ya da küflenmesinin önlenmesinin en iyi yöntemlerinden birinin ekmekleri dondurmak olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Bölek, "Uygun şekilde dondurulduğu takdirde ekmekler dondurucuda 2-3 aya kadar tazeliğini koruyacaktır. Ekmeği dilimleyip dondurmak ekmeğin kuruma sürecinin hızlanmasına yol açarak ekmeğe bayat bir tat ve kıvam verebilir. Eğer tek seferde ekmeğin sadece birkaç dilimi yenilecekse, bu durumda en iyi yol ekmeği dilimleyip dondurmaktır. Ekmekler bütün halde ya da dilimler halinde buzdolabı poşetine içerisinde hava kalmayacak şekilde yerleştirilerek dondurucuya konulmalıdır" uyarısında bulundu.