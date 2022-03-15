Creme Brulee nedir? Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Son zamanlarda da popüler olan creme brulee tarifi sıklıkla yaptığınız tatlınız olmaya aday. Üstelik tatlınızı çilek, muz gibi sevilen meyvelerle de süslemeniz mümkün. İşte creme brulee tarifi...

CREME BRULEE MALZEMELERİ NELER?

400 ml. krema

2 ml. vanilya özütü

100 ml. süt

60 gram toz şeker

5 adet yumurta sarısı

40 gram toz şeker (üzeri için)

CREME BRULEE NASIL YAPILIR?

Krema ile sütü karıştırın ve kaynaması için ocağa koyun. Bu sırada vanilya özütü yumurta sarıları ve şekeri, içerisindeki şeker eriyene kadar çırpın. Kaynayan karışımı şeker ve yumurtaya azar azar ekleyerek karıştırın. İçinde hiçbir şey kalmaması için iki kez süzün. Süzülen karışımı en az on dakika dinlenmesi için bırakın. Köpük tamamen çökene kadar da bekleyebilirsiniz. Kalan köpükleri kaşık ile alın ve karışımı derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın.

Fırın kaplarını içine temiz bir bez serdiğiniz derin bir tepsiye yerleştirin. Tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su koyup 125 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Tatlılar fırından çıktığında hafif ve yumuşak olmalı. Tatlıları önce oda sıcaklığında soğutun sonra en az üç saat buzdolabında dinlendirin. Sonrasında üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımıyla yakın. Karamel katman sertleşene kadar bekleyin. Pürmüz yoksa şekeri tavada eritin ve ince katman halinde tatlının üzerine dökün. Afiyet olsun...



