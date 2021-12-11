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Cristiano Ronaldo attı, Manchester United kazandı

11.12.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 16.hafta maçında Manchester United deplasmanda Norwich City'yi 1-0 mağlup etti.

Cristiano Ronaldo attı, Manchester United kazandı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig'in 16.haftasında Manchester United deplasmanda Norwich City ile karşılaştı.

Carrow Road Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 1-0 kazandı.

Ralf Rangnick'in ekibine galibiyeti Cristano Ronaldo'nun 75. dakikada penaltıdan kaydettiği gol getirdi.

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Bu galibiyetle birlikte puanıı 27'ye yükselten Manchester United, 5. sıraya yerleşti. 10 puanda kalan Norwich City ise ligin son sırasında konumlandı.

Gelecek hafta Mancheste United, Brentford'a konuk olacak. Norwich City ise evinde Aston Villa'yı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Premier League Manchester United
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