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Cristiano Ronaldo, 'bu kadarına da pes' dedirtti! Ortalığı karıştıran transfer...

03.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo için gündeme flaş bir iddia geldi. Bu sezon kulübünün sergilediği kötü grafik sonrası kendi performansında da düşüş yaşayan Ronaldo, altyapısından yetiştiği Sporting'in taraftarlarını çok kızdıracak bir hamleye imza atıyor.

Cristiano Ronaldo, 'bu kadarına da pes' dedirtti! Ortalığı karıştıran transfer...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo için günden güne transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon Manchester United'da beklenenin altında kalan Portekizli futbolcunun adı, son olarak Barcelona ile anılmıştı. 37 yaşındaki futbolcu, gündeme gelen iddiayla altyapısından yetiştiği Sporting taraftarlarını hüzne boğabilir.

Sezon başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen ve döner dönmez de golle buluşarak "eski Ronaldo burada" dedirten yıldız isim, daha sonra takımının inişli çıkışlı bir grafik çizmesi sonucunda kendi performansında da düşüş yaşamıştı.

BONSERVİSSİZ GİDİYOR

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İngiliz basınının haberine göre; Cristiano Ronaldo, bu sezonun sonunda Manchester United'dan ayrılabilir. Ünlü futbolcunun menajeri Jorge Mendes'in kulüple görüştüğü ve ayrılık için fikir sorduğu belirtildi. Manchester United'ın ise oyuncunun bonservissiz olarak ayrılışına sıcak baktığı kaydedildi.

EZELİ RAKİPTEN TEKLİF

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Ayrıca haberde; Portekizli yıldızın yeni durağının altyapısında yetiştiği Sporting'in ezeli rakibi olan Porto olabileceği ifade edildi. Ronaldo'ya talip olduğunu menajer Jorge Mendes'e bildiren Porto'nun bu teklifini yıldız futbolcunun 'şimdilik' beklettiği aktarıldı.

SPORTING TARAFTARINDAN SİTEM

Porto'nun Ronaldo'ya teklif yaptığı iddialarını takip eden Sporting taraftarları, hem 37 yaşındaki yıldıza hem de kendi kulüplerine sitem etti.

18 GOL - 3 ASİST

Bu sezon Manchester United formasıyla 32 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, 18 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Premier League Manchester United
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