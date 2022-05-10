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Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çifti, bebeklerinin ismini açıkladı

10.05.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile nişanlısı Georgina Rodriguez, yeni doğan kızlarına Bella Esmerelda ismini verdi.

Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çifti, bebeklerinin ismini açıkladı

Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, 18 Nisan'da ikiz çocuklarından erkek olanının doğumda vefat ettiğini ancak kızlarının hayatta kaldığını açıklamıştı.

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"BİR ANNE VE BABANIN YAŞAYABİLECEĞİ EN BÜYÜK ACI"

Oğullarının acısıyla sarsılan ünlü çift, duygularını "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa bize güç, umut ve mutluluk veriyor. Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." sözleriyle dile getirmişti.
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İkiliden Rodriguez, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yeni doğan kızının fotoğraflarını yayınladı.

BEBEĞİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

Georgina Rodriguez, paylaşımında Ronaldo ile bebeklerine 'Bella Esmerelda' ismini verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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