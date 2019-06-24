Ronaldo çıldırdı! Yok böyle bahşiş

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Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Bir süredir lüks yatıyla Akdeniz açıklarında ailesiyle birlikte tatilini sürdüren Cristiano Ronaldo, Instagram paylaşımlarıyla sezon sonunun keyfini çıkartıyor.

Kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve dört çocuğu ile birlikte tatilini sürdüren Ronaldo, son olarak Yunanistan'daki 5 yıldızlı otelde konakladı.

Başarılı futbolcunun magazincilerden uzak kalmak için otel çalışanlarına verdiği bahşiş ise dudak uçuklattı.

Otele gecelik 10 bin Euro veren Portekizli futbolcunun otel görevlilerine de 20 bin Euro bahşiş dağıttığı ve bunun karşılığında magazincilerin kendisinden uzak tutulmasını istediği öğrenildi.

Ronaldo'nun 20 bin euroluk bahşişi, magazin basınında da bir hayli konuşuldu.

Öte yandan Juventus'un yeni hocası Maurizio Sarri de Ronaldo'yu yatında ziyaret ederek yeni sezon öncesinde görüş alışverişinde bulundu.

İşte Ronaldo'nun tatilinden çok özel görüntüler...

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi