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Ronaldo çıldırdı! Yok böyle bahşiş

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 24.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

Portekizli dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, ailesiyle tatilini sürdürürken Yunanistan'da kaldığı otelin çalışanlarına verdiği bahşiş tarihe geçecek. Ronaldo'nun bu bahşişi verme nedeni ise, magazincileri kendisinden uzak tutmaları...

İşte ayrıntılar...

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Bir süredir lüks yatıyla Akdeniz açıklarında ailesiyle birlikte tatilini sürdüren Cristiano Ronaldo, Instagram paylaşımlarıyla sezon sonunun keyfini çıkartıyor.

Bir süredir lüks yatıyla Akdeniz açıklarında ailesiyle birlikte tatilini sürdüren Cristiano Ronaldo, Instagram paylaşımlarıyla sezon sonunun keyfini çıkartıyor.

Kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve dört çocuğu ile birlikte tatilini sürdüren Ronaldo, son olarak Yunanistan'daki 5 yıldızlı otelde konakladı.

Kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve dört çocuğu ile birlikte tatilini sürdüren Ronaldo, son olarak Yunanistan'daki 5 yıldızlı otelde konakladı.

Başarılı futbolcunun magazincilerden uzak kalmak için otel çalışanlarına verdiği bahşiş ise dudak uçuklattı.

Başarılı futbolcunun magazincilerden uzak kalmak için otel çalışanlarına verdiği bahşiş ise dudak uçuklattı.

Otele gecelik 10 bin Euro veren Portekizli futbolcunun otel görevlilerine de 20 bin Euro bahşiş dağıttığı ve bunun karşılığında magazincilerin kendisinden uzak tutulmasını istediği öğrenildi.

Otele gecelik 10 bin Euro veren Portekizli futbolcunun otel görevlilerine de 20 bin Euro bahşiş dağıttığı ve bunun karşılığında magazincilerin kendisinden uzak tutulmasını istediği öğrenildi.

Ronaldo'nun 20 bin euroluk bahşişi, magazin basınında da bir hayli konuşuldu.

Ronaldo'nun 20 bin euroluk bahşişi, magazin basınında da bir hayli konuşuldu.

Öte yandan Juventus'un yeni hocası Maurizio Sarri de Ronaldo'yu yatında ziyaret ederek yeni sezon öncesinde görüş alışverişinde bulundu.

Öte yandan Juventus'un yeni hocası Maurizio Sarri de Ronaldo'yu yatında ziyaret ederek yeni sezon öncesinde görüş alışverişinde bulundu.

İşte Ronaldo'nun tatilinden çok özel görüntüler...

İşte Ronaldo'nun tatilinden çok özel görüntüler...

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi

Cristiano Ronaldo, kaldığı otelde garsonlara 20 bin euro bahşiş verdi
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yakışır iyi yapmış.
helal olsun bu adam çok cömert
Helal olsun adam işini yapıyor,ki harcıyor
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