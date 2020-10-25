Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı

UEFA Uluslar Ligi için Portekiz Takımı ile yaptığı kamp sırasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ronaldo'ya 3 gün önce yapılan test de pozitif sonuçlanmıştı.

35 yaşındaki süperstar, Juventus'un 28 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

