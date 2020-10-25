SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı

İTALYA HABERLERİ  | 25.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Tuttosport, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya yapılan yeni testin bir kez daha pozitif çıktığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı

UEFA Uluslar Ligi için Portekiz Takımı ile yaptığı kamp sırasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ronaldo'ya 3 gün önce yapılan test de pozitif sonuçlanmıştı.

35 yaşındaki süperstar, Juventus'un 28 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Galibiyeti soyunarak kutladı!
Galibiyeti soyunarak kutladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı
Ronaldo'nun testi bir kez daha pozitif
ÖZET | Celtic - Milan maç sonucu: 1-3
Milan Celtic'i 3 golle geçti
Ozan Kabak için Juventus da devrede!
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
3. Türk olarak Merih'i istediler! Fiyatı dudak uçuklattı
3. Türk olarak Merih'i istediler! Fiyatı dudak uçuklattı
Cristiano Ronaldo'nun 2. testi de pozitif
Ronaldo'dan bir kötü haber daha
ÖZET | Inter - Borussia Mönchengladbach maç sonucu: 2-2
Lukaku, Inter'i 90'da kurtardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.