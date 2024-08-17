Cristiano Ronaldo'nun kullandığı frikik dünya gündemine oturdu! Hayranları duygusal mesajlar yağdırıyor...

Suudi Arabistan Kupası yarı final mücadelesinde Al-Nassr, Al Taawon'u Cristiano Ronaldo'nun müthiş performansıyla mağlup edip finale yükselmişti. Maçta bir gol de atan Cristiano Ronaldo taraftarlar tarafından geçer not almıştı.

TARİHE GEÇTİ

39 yaşındaki Ronaldo, üst üste 23 sezonda en az bir gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu.

KULLANDIĞI FRİKİK HAYRANLARINI ÜZDÜ

Ronaldo'nun kullandığı frikik ise hayranlarını üzdü. Farklı şekilde auta göndermesiyle birlikte sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Ronaldo'nun yaşlandığını ve bu sebeple artık eskisi gibi frikik atamadığını ifade eden taraftarlar duygusal mesajlarda bulundu.

O ANLARI KAYDETTİ

Arda Güler hayranlığı ile de tanınan Rus güzel Svetlana Alekseeva, Ronaldo'nun frikik pozisyonunu kaydetti. Svetlana Alekseeva'nın verdiği tepki sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı...