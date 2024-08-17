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  4. Cristiano Ronaldo'nun kullandığı frikik dünya gündemine oturdu! Hayranları duygusal mesajlar yağdırıyor...

Cristiano Ronaldo'nun kullandığı frikik dünya gündemine oturdu! Hayranları duygusal mesajlar yağdırıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.08.2024 09:47
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Al-Nassr'ın Al Taawon'u mağlup ettiği maçta kullanılan frikik dünya gündemine oturdu. Cristiano Ronaldo'nun topun başına geçtiği o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan Kupası yarı final mücadelesinde Al-Nassr, Al Taawon'u Cristiano Ronaldo'nun müthiş performansıyla mağlup edip finale yükselmişti. Maçta bir gol de atan Cristiano Ronaldo taraftarlar tarafından geçer not almıştı.

TARİHE GEÇTİ

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39 yaşındaki Ronaldo, üst üste 23 sezonda en az bir gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu.

KULLANDIĞI FRİKİK HAYRANLARINI ÜZDÜ

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Ronaldo'nun kullandığı frikik ise hayranlarını üzdü. Farklı şekilde auta göndermesiyle birlikte sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Ronaldo'nun yaşlandığını ve bu sebeple artık eskisi gibi frikik atamadığını ifade eden taraftarlar duygusal mesajlarda bulundu.

O ANLARI KAYDETTİ

Arda Güler hayranlığı ile de tanınan Rus güzel Svetlana Alekseeva, Ronaldo'nun frikik pozisyonunu kaydetti. Svetlana Alekseeva'nın verdiği tepki sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı...

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