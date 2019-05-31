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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez galaya damga vurdu

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ÜNLÜLER  | 31.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra Madrid'de düzenlenen gala gecesinin de yıldızı oldu.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez galaya damga vurdu

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra kendi ülkesi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen gala gecesinin de yıldızı oldu.

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Elle dergisinin geleneksel gala gecesine katılan 25 yaşındaki Rodriguez, kahverengi bir elbise giydi.

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Kanser hastaları yararına düzenlenen galada kıyafetini altın rengi parlak stilettolarıyla kıyafetini tamamlayan bir çocuk annesi model, fotoğrafçıların da en çok ilgi gösterdiği konuklardan biri oldu.

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Madrid’deki Intercontinental Hotel’de düzenlenen galada İspanyol model uzun süre gülümseyerek poz verdi.


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