Cristiano Ronaldo’nun tecavüz skandalı Türk yapımı Etkileyici dizisine ilham kaynağı oldu

Televizyon ve sinema yapımları sıkça gerçek olaylardan esinlenerek senaryolaştırılıyor. Bunun en dikkat çekici son örneklerinden biri de Gain'de yayınlanan Etkileyici isimli dizi. Cristiano Ronaldo'nun uzun süre tecavüzle suçlandığı o geceden ilham alan dizinin başrollerini son dönemin popüler isimleri Aslıhan Malbora ile Bertan Asllani paylaşıyor.

CRISTIANO RONALDO’NUN TECAVÜZ SKANDALI

2009 yılında Kathryn Mayorga isimli bir modele tecavüz ettiği iddia edilen Cristiano Ronaldo’nun, konuya ilişkin mahkemesi yıllarca sürdü. 25 yaşındayken bir gece kulübünde tanıştığı kadını Las Vegas’ta otel odasına götüren Cristiano Ronaldo, Mayorga’ya tecavüz ettiği iddiasını tamamen reddediyor.

Portekizli futbolcu iddiaları şiddetle reddediyor ve cinsel birlikteliğin rızaya dayalı olduğunu iddia ederek suçlamaların yalan olduğunu her fırsatta dile getirdi.

Mayorga, 56.5 milyon sterlin tazminat talebiyle dava açtı. 2010 yılında arabulucular genç kadına susması için 300 bin USD verdiler ancak Kathyrn "me too" hareketinin verdiği cesaretle konuyu yeniden gündeme getirdi.

Cristiano Ronaldo'nun bir daha Ballon d'Or ödülü alamamasına sebep olan bu olay, yakın dönemin en büyük skandallarından biri olarak tarihe geçti.

ETKİLEYİCİ DİZİSİ HAKKINDA

Bu olay Gain’de yayınlanan Etkileyici dizisine ilham kaynağı oldu. Yapımcılığını Murat Cemcir'in üstlendiği dizinin ana karakterlerinden biri olan futbolcu Emre Kunda (Bertan Asllani), tam da bu noktada Ronaldo ile benzer çizgide ilerliyor. Hatta dizinin başında Kunda'nın Real Madrid'e transferinin konuşulması yine hikayeyi destekleyen detaylardan.

Emre Kunda'nın "En iyi futbolcu" ödülünü aldığı gecenin "En iyi influencer" ödülü de Leyla Demir'e (Aslıhan Malbora) gidiyor. Her ödül gecesinin bir de kutlaması yapılır bildiğiniz gibi. Zaten hikaye de burada başlıyor...

ETKİLEYİCİ DİZİSİNİN KONUSU

Yılın Influencer’ı seçilen Leyla Demir ve yıldız futbolcu Emre Kunda’nın beraber eğlendikleri bir gecenin sonrasında yaşadıklarını anlatan dizi, ülkenin en popüler iki figürünün takipçilerinin de olaya dahil olmasıyla birlikte, sosyal medya linç kültürünün o geceyi bir skandala dönüştürmesini ve genç bir kadının hayatını nasıl etkilediğini konu alıyor.

