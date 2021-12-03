MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cristiano Ronaldo’nun tecavüz skandalı Türk yapımı Etkileyici dizisine ilham kaynağı oldu

Cristiano Ronaldo’nun tecavüz skandalı Türk yapımı Etkileyici dizisine ilham kaynağı oldu

03.12.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun uzun süre manşetlerden inmediği tecavüz skandalı, Tür yapımı Etkileyici adlı diziye ilham oldu. Başrollerini Bertan Asllani ile Aslıhan Malbora’nın paylaştığı Etkileyici dizisinin yapımcılığını Murat Cemcir üstleniyor.

Cristiano Ronaldo’nun tecavüz skandalı Türk yapımı Etkileyici dizisine ilham kaynağı oldu

Televizyon ve sinema yapımları sıkça gerçek olaylardan esinlenerek senaryolaştırılıyor. Bunun en dikkat çekici son örneklerinden biri de Gain'de yayınlanan Etkileyici isimli dizi. Cristiano Ronaldo'nun uzun süre tecavüzle suçlandığı o geceden ilham alan dizinin başrollerini son dönemin popüler isimleri Aslıhan Malbora ile Bertan Asllani paylaşıyor.

CRISTIANO RONALDO’NUN TECAVÜZ SKANDALI

2009 yılında Kathryn Mayorga isimli bir modele tecavüz ettiği iddia edilen Cristiano Ronaldo’nun, konuya ilişkin mahkemesi yıllarca sürdü. 25 yaşındayken bir gece kulübünde tanıştığı kadını Las Vegas’ta otel odasına götüren Cristiano Ronaldo, Mayorga’ya tecavüz ettiği iddiasını tamamen reddediyor.

s-850cf30cf60ed299e75397a5b3e7663affd3ab47

Portekizli futbolcu iddiaları şiddetle reddediyor ve cinsel birlikteliğin rızaya dayalı olduğunu iddia ederek suçlamaların yalan olduğunu her fırsatta dile getirdi.

Mayorga, 56.5 milyon sterlin tazminat talebiyle dava açtı. 2010 yılında arabulucular genç kadına susması için 300 bin USD verdiler ancak Kathyrn "me too" hareketinin verdiği cesaretle konuyu yeniden gündeme getirdi.

Cristiano Ronaldo'nun bir daha Ballon d'Or ödülü alamamasına sebep olan bu olay, yakın dönemin en büyük skandallarından biri olarak tarihe geçti.

ETKİLEYİCİ DİZİSİ HAKKINDA

Bu olay Gain’de yayınlanan Etkileyici dizisine ilham kaynağı oldu. Yapımcılığını Murat Cemcir'in üstlendiği dizinin ana karakterlerinden biri olan futbolcu Emre Kunda (Bertan Asllani), tam da bu noktada Ronaldo ile benzer çizgide ilerliyor. Hatta dizinin başında Kunda'nın Real Madrid'e transferinin konuşulması yine hikayeyi destekleyen detaylardan.

2

Emre Kunda'nın "En iyi futbolcu" ödülünü aldığı gecenin "En iyi influencer" ödülü de Leyla Demir'e (Aslıhan Malbora) gidiyor. Her ödül gecesinin bir de kutlaması yapılır bildiğiniz gibi. Zaten hikaye de burada başlıyor...

3

ETKİLEYİCİ DİZİSİNİN KONUSU

Yılın Influencer’ı seçilen Leyla Demir ve yıldız futbolcu Emre Kunda’nın beraber eğlendikleri bir gecenin sonrasında yaşadıklarını anlatan dizi, ülkenin en popüler iki figürünün takipçilerinin de olaya dahil olmasıyla birlikte, sosyal medya linç kültürünün o geceyi bir skandala dönüştürmesini ve genç bir kadının hayatını nasıl etkilediğini konu alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
Öykü Karayel kimdir?Öykü Karayel kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Bertan Asllani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Merkez Bankasına yalvarmıştı! Şimdi de 'satmayın' diye seslendi

Merkez Bankasına yalvarmıştı! Şimdi de 'satmayın' diye seslendi

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine İYİ Parti'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine İYİ Parti'den açıklama

Kahreden yangın! Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden yangın! Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

''Gururumla oynandı!''

''Gururumla oynandı!''

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.