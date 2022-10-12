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Cübbeli Ahmet Hoca söyledi, Ahmet Hakan canlı yayında araya girdi! 'Aman Doğu Perinçek duymasın'

12.10.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Bir rivayete göre Hz. Mehdi'nin ordusunun Çin'le savaşacağını anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Hakan'ın "Aman Doğu Perinçek duymasın" sözlerine de yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca söyledi, Ahmet Hakan canlı yayında araya girdi! 'Aman Doğu Perinçek duymasın'

Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Ahmet Hakan'ın yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Çok konuşulacak ifadeler kullanan Cübbeli Ahmet Hoca, Hz. Mehdi'nin ordularıyla Çin'in savaşacağını söyledi. Cübbeli Ahmet Hoca şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan'ın bitmesi, Çin'in eliyle olacak diyor bazı hadisler. Mehdi'yle bir ilgisi yok. Allah istediği zaman koca bir ülkeyi çökertir, bir zelzelelik işi var. Ama bunu yapar, yapmaz. Bir rivayete göre bu rivayet de güçlü, Çin'le savaş var. Hz. Mehdi'nin ordularıyla Avrupa'nın birliğinde Çin'le savaş var. Böyle bir rivayet var."

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'DOĞU PERİNÇEK DUYMASIN ÇOK KIZAR'

Ahmet Hakan'ın "Mehdi ile Avrupa, ABD ittifak yapacak ve bir milletle savaşacaksa bu Çinliler olur. Eyvah Doğu Perinçek duymasın çok kızar." sözlerine de yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Şimdiden öyle bir şey gözüküyor. Doğu Bey'i de üzmeyelim, kimseyi rahatsız etmeyelim." ifadelerini kullandı.

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