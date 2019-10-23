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Çükündür nedir, çükündür turşusu nasıl yapılır, çükündürün faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 23.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Türkiye, tüm lezzetleriyle gerçek bir gastronomi ülkesi. Ülkemizin dört bir köşesinde çeşitli yöresel lezzetler tatlarının yanı sıra isimleriyle de dikkat çekiyor. İşte onlardan biri de çükündür. Bugün sizlere çükündür turşusundan ve çükündürün faydalarından bahsedeceğiz. Çükündür nedir, çükündür turşusu nasıl yapılır, çünkündürün faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Çükündür nedir, çükündür turşusu nasıl yapılır, çükündürün faydaları nelerdir?

Yöresel lezzetlerimiz lezzetlerinin yanı sıra kimi zaman isimleriyle de popüler olabiliyor. Ülkemizin her bölgesinde tıpkı yemeklerde olduğu gibi lehçelerde de farklılıklar görülebiliyor. Bu farklılık yemeklerin isimlerine de yansıyor. Bunun bir örneği ise çükündür oluyor.

ÇÜKÜNDÜR NEDİR?

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Ispanakgiller ailesindendir. Bizim kırmızı pancar olarak bildiğimiz bu kök sebze, Karadeniz ve Ege bölgelerinde halk arasında çükündür olarak bilinir. Kırmızı renkli şeker pancarı, sadece Ege ve Karadeniz bölgelerinde değil, Türkiye'nin dört bir yerinde yetişebilir. Çükündür haşlanarak yenilebilir, meşrubatı yapılabilir ya da turşusu kurulabilir.

ÇÜKÜNDÜRÜN FAYDALARI NELERDİR?
Çükündür, sağlığımız için son derece faydalıdır. Çükündürün suyu kansızlık için birebirdir. Çükündür suyunu havuç suyuyla karıştırıp düzenli bir şekilde içtiğinizde vücuttaki alyuvarların sayısını yükseltebilirsiniz.

Zerdeçalla karıştırılan çükündür ise karaciğer ve dalakta meydana gelen rahatsızlıkların üstesinden gelebilir. Safra kesisinin temizlenmesine yardımcı olur.

Çükündür suyunun kadın hastalıklarına karşı da iyi geldiği söylenmektedir. Rahim fibromlarını ve miyomları temizleyebilir.

Çükündür suyu aynı zamanda yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri için de etkili bir şifacıdır.

A, B, C ve P vitaminleri, fosfor, demir, bakır, potasyum, magnezyum, kalsiyum, bromi çinko ve manganez içerir. Bileşiminde bulunan ve radyoaktif bir eleman olan rubidyumun sindirim üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

ÇÜKÜNDÜR YEMEKLERİ NELERDİR?

ÇÜKÜNDÜR KAVURMASI

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Haşladığınız çükündürleri rendeleyin. Tavada kızan sıvı yağda kavurun. Tatlı bir aroması olduğu için baharat eklemeden, sadece üzerine süzme yoğurt dökerek servis yapabilirsiniz.

ÇÜKÜNDÜR SİRKELİSİ
İlk olarak çükündürleri haşlayın ve ardından halka şeklinde doğrayın. Sirkeli su ile turşu şeklinde kurun ve 2 hafta bu şekilde bekletin. Ardından yemeye hazır hale gelecektir.

ÇÜKÜNDÜR TURŞUSU TARİFİ
Bir kilo pancarı düdüklü tencerede 30 dakika haşlayın. Haşladığınız suyu dökmeyin.
Çükündürü haşladıktan sonra süzün ve kabuklarını soyup halka şeklinde doğrayın.
Çükündürleri kavanoza yerleştirdikten sonra bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı kaya tuzu, 2 çay bardağı sirke, ve haşladığınız çükündür suyunu cam kavanoza alın. Kavanozun ağzını sıkı bir şekilde kapatın. Bir hafta sonra turşu yemeye hazır hale gelecektir.

ÇÜKÜNDÜR TİRİDİ
Tepsiye dizilmiş olan dilimler üzerine çükündür şırası sızdırılarak daha fazla tatlandırılır. Eğer istenirse, daha sonra üzerine yoğurt ve onun üzerine de (tuzsuz ya da az tuzlu) kızarmış tereyağı dökülerek servis yapılır.


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