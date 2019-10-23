Çükündür nedir, çükündür turşusu nasıl yapılır, çükündürün faydaları nelerdir?

Yöresel lezzetlerimiz lezzetlerinin yanı sıra kimi zaman isimleriyle de popüler olabiliyor. Ülkemizin her bölgesinde tıpkı yemeklerde olduğu gibi lehçelerde de farklılıklar görülebiliyor. Bu farklılık yemeklerin isimlerine de yansıyor. Bunun bir örneği ise çükündür oluyor.

ÇÜKÜNDÜR NEDİR?

Ispanakgiller ailesindendir. Bizim kırmızı pancar olarak bildiğimiz bu kök sebze, Karadeniz ve Ege bölgelerinde halk arasında çükündür olarak bilinir. Kırmızı renkli şeker pancarı, sadece Ege ve Karadeniz bölgelerinde değil, Türkiye'nin dört bir yerinde yetişebilir. Çükündür haşlanarak yenilebilir, meşrubatı yapılabilir ya da turşusu kurulabilir.

ÇÜKÜNDÜRÜN FAYDALARI NELERDİR?

Çükündür, sağlığımız için son derece faydalıdır. Çükündürün suyu kansızlık için birebirdir. Çükündür suyunu havuç suyuyla karıştırıp düzenli bir şekilde içtiğinizde vücuttaki alyuvarların sayısını yükseltebilirsiniz.

Zerdeçalla karıştırılan çükündür ise karaciğer ve dalakta meydana gelen rahatsızlıkların üstesinden gelebilir. Safra kesisinin temizlenmesine yardımcı olur.