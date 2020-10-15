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Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç'ı şoke eden haber! "Abin, oğlumu öldürdü"

15.10.2020 23:53 | Son Güncelleme:
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Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yamaç'a, abisinin Arık'ı öldürdüğünü söyleyen Cengiz Erdenet'in ne yapacağı büyük merak uyandırıyor. Yamaç, aldığı haber karşısında şoke olurken bundan sonra Çukur'u ve ailesini nasıl koruyacağı merakla bekleniyor.

Çukur dizisinin 19 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana gelecek olan 100. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç, Arık Böke'nin öldürüldüğünü Cengiz Erdenet'ten öğreniyor.

Çukur (1)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı tehditkar bir karşılık verdi. Yakup'u takip eden Arık Böke, onu kaçıranların Çukur olduğunu düşündü. Bunun üzerine Çukur'a saldırmayı kafasına koyan Arık harekete geçti. Diğer tarafta iki aşiret arasında çıkan husumet Erdenetler'i ve Yamaç'ı yeni bir operasyonun içine soktu. Server, Cengiz Erdenet'ten yardım isterken İskandar ise Reşit Feyzullah'ın kapısını çaldı.

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Erdenetler, İskandar'ı öldürmek isterken Reşit tarafından sert bir uyarıyla karşılaşan Yamaç bu infaza engel olmaya çalıştı. Arık ve Yamaç, Cengiz Erdenet'in emriyle İskandar'ı aramak için harekete geçti. Bir yandan Arık'ı korumaya bir yandan da İskandar'ın ölmesine engel olmaya çalışan Yamaç zor anlar yaşadı. Yamaç ve Arık'ın operasyon anlarında heyecan doruğa ulaşırken ikili arasındaki gerilim bir anda büyük bir kavgaya dönüştü. Arık'ın adamları, Çukur'a ansızın saldırınca Cumali çıldırdı. Arık Böke ve Cumali'nin kapıştığı final anları nefesleri keserken Cumali'nin Arık'ı vurması herkesi şoke etti. Cumali'nin bu hareketi Çukur'u nasıl bir yola sürükleyecekti?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 19 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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