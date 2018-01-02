Çukur 11. bölüm fragmanı...Yamaç'tan Vartolu'ya büyük şok!

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 10. bölümünde Yamaç, karnından yaraladığı Serdar'ın hastaneye götürülmesini istedi ancak Karaca'nın kurşunlanmasıyla deliye dönen Selim, yardım etmesi için çağırıp tehdit edince Serdar'ı boğarak öldürdü. Saadet'le telefondayken Serdar'ın adamlarının İdris'in evini bastığını gören Vartolu’nun müdahale edip, Koçovalıları kurtardığı sahne nefes kesti. Bu sırada hastanede olan İdris Karaca'nın durumunu öğrenince öfkeden deliye döndü, Sena ise İdris'e patladı.

Geçen bölümde aralarındaki buzların erimesinin ardından bu bölümde Sultan Sena'ya ilk kez ismiyle hitap etti ve bir karar vermesi gerektiğini hatırlattı. Vartolu'ya giden Yamaç, "Memleketten bir şey istiyor musun?" diye sorunca Vartolu, Yamaç'ın geçmişini araştırdığını anladı. Geçen hafta Baykal olduğu ortaya çıkan Beyefendi, Selim'e "Kızı Serdar'a kaptırmasaydın Yamaç ikiye bölünecekti" diye sitem etti. Hastanede Karaca'nın durumunu uzaktan takip eden Celasun, Akşın'a "Ben kötü biri değilim, bir gün anlayacaksın" dedi, ikili sarıldığı anda ise Nedret'e yakalandı. Bu sırada Aliço'ya çok benzeyen biri Feyyaz'ın oğlu Oğuz'u öldürünce Feyyaz öfkeden kudurarak Aliço'yu kaçırdı. Durumdan haberdar olan Yamaç ve peşinden tüm mahalle Aliço'yu kurtarmaya gitti. Yamaç, Aliço'nun yapmadığına inandırmaya çalışırken Feyyaz öfkesini Yamaç'ı feci şekilde döverek çıkarttı, Yamaç ise kılını kıpırdatmadı.