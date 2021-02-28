Çukur 118. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'a Vartolu ve Efsun darbesi!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 118. yeni bölümüyle 1 Mart Pazartesi akşamı ekranda olacak. Çukur'un yeni bölümünde amca Cumali'nin kurduğu yeni düzene isyan eden Yamaç Koçovalı, mahalleyi eski haline getirmek için savaşmaya başlayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ve Efsun karşılaşmasında neler olacağı merakla beklenirken, ikilinin yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatacak.

Yamaç'ın elinden kurtulan Kulkan, hayatta kalmak için Amca'ya karşı son kozunu oynayacak.



Yamaç hem aile içinde yaşananları hem de mahalledeki değişimin arkasında neler olduğunu öğrenecek.

Bir yandan Yamaç'ı kaybetmekten korkan diğer yandan doğru bildiklerine inanan Vartolu, Amca'nın verdiği görevle nefesleri kesen bir aksiyona girişecek.

Yamaç, Çukur'da gördüğü manzaralardan sonra Amca'nın karşısına geçerek tarafını seçecek.

Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak.