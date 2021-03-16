Çukur 120. son bölüm final sahnesi! Çukur'da son savaş başladı! Cumali ve Yamaç, amcaları Cumali'ye ilk darbeyi vurdu!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 120. yeni bölümüyle 15 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. 4 sezonluk ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak olan Çukur dizisinde Cumali ile plan yapan Yamaç, babalarının yakın dostu Mazotçu Bilal'le anlaştı.

Yamaç hazırladığı mükemmel plan ile hem Amca'nın kendi adamlarını ile kendi mallarını vurmasını sağladı hem de Mazotçu Bilal'in mallarını korumuş oldular.



Yamaç ve Cumali Amca'nın mallarını pusuya düşürdükten sonra düğüne geldiler. Yamaç'ın salona girişiyle bütün dikkatler üzerine toplandı.



Koçovalı kardeşler uzun bir süre sonra tekrar bir arada olmanıın mutluluğunu yaşarken, Amca düğünde aldığı haber ile uğradığı saldırının haberini aldı. Selim'in boşluğunu ise oğlu Akın doldurdu.



ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek.