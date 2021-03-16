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Çukur 120. son bölüm final sahnesi! Çukur'da son savaş başladı! Cumali ve Yamaç, amcaları Cumali'ye ilk darbeyi vurdu!

16.03.2021 01:47 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 120 son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Mazotçu Bilal'in mallarını koruyan Yamaç diğer yandan ise amca Cumali'nin mallarını ise havaya uçurdu. Çukur'u geri almak için savaş başlayan Yamaç, amcasına karşı ilk büyük darbeyi de vurmuş oldu. Final sahnesinde ise amca Cumali mallarının havaya uçtuğunu sünnet düğününde öğrendi. O anlarda ise Cumali ve Yamaç, kadehlerini kaldırarak saldırıyı kendilerinin yaptıklarını amca Koçovalı'ya da ilan ettiler.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 120. yeni bölümüyle 15 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. 4 sezonluk ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak olan Çukur dizisinde Cumali ile plan yapan Yamaç, babalarının yakın dostu Mazotçu Bilal'le anlaştı.

Yamaç hazırladığı mükemmel plan ile hem Amca'nın kendi adamlarını ile kendi mallarını vurmasını sağladı hem de Mazotçu Bilal'in mallarını korumuş oldular.

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Yamaç ve Cumali Amca'nın mallarını pusuya düşürdükten sonra düğüne geldiler. Yamaç'ın salona girişiyle bütün dikkatler üzerine toplandı.
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Koçovalı kardeşler uzun bir süre sonra tekrar bir arada olmanıın mutluluğunu yaşarken, Amca düğünde aldığı haber ile uğradığı saldırının haberini aldı. Selim'in boşluğunu ise oğlu Akın doldurdu.
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ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek.

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Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek.

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Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak.

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Yamaç ve Cumali'nin, Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

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Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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