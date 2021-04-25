Çukur 126. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali, Emmi'yi öldürüyor mu?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 126. yeni bölümüyle 26 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. 4 yıllık ekran macerasına Mayıs sonunda noktayı koyacak olan Çukur'da biri isim daha ölecek.
Çukur'da Amca Cumali'ye rest çeken ve bildiklerini açıklayacağını söyleyen Emmi öldürülecek. Emmi rolünü canlandıran Kadir Çermik ise diziye veda edecek.
Böylece dizide Celasun, Karaca, Kulkan Erdenet'ten sonra Emmi de veda edecek.
Dizide Celasun, Karaca, Kulkan Erdenet'ten sonra Emmi de veda edecek.
Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun ile Ece Yaşar'ın oynadığı Karaca karakterleri amca tarafından öldürülmüştü.
Vartolu'nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçecek. Amca'nın emriyle Emmi'nin peşine düşen maskelinin saldırısı nefesleri kesecek. Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca'yla yüzleşecek.
Yamaç, Emmi'nin başına gelenlerden sonra Çukur'a ağır bir ders verecek.
Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç'ın arasındaki bütün ipleri kopartacak.
Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak.
Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.
Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de.
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