Çukur 126. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali, Emmi'yi öldürüyor mu?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 126. yeni bölümüyle 26 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. 4 yıllık ekran macerasına Mayıs sonunda noktayı koyacak olan Çukur'da biri isim daha ölecek.

AMCA BU DEFA DA EMMİ'Yİ ÖLDÜRÜYOR!

Çukur'da Amca Cumali'ye rest çeken ve bildiklerini açıklayacağını söyleyen Emmi öldürülecek. Emmi rolünü canlandıran Kadir Çermik ise diziye veda edecek.



Böylece dizide Celasun, Karaca, Kulkan Erdenet'ten sonra Emmi de veda edecek.

CELASUN, KARACA VE KULKAN VEDA ETMİŞTİ

Dizide Celasun, Karaca, Kulkan Erdenet'ten sonra Emmi de veda edecek.

Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun ile Ece Yaşar'ın oynadığı Karaca karakterleri amca tarafından öldürülmüştü.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Vartolu'nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçecek. Amca'nın emriyle Emmi'nin peşine düşen maskelinin saldırısı nefesleri kesecek. Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca'yla yüzleşecek.