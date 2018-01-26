Çukur 14. bölüm 2. fragmanı: Yamaç Vartolu'nun ağabeyi olduğunu öğreniyor!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 14. bölümü nefes kesecek. Hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalamaz! Çukur’da büyük yüzleşmelerin yaşanacağı heyecan dolu bir dönem başlıyor. Çukur’da hayat artık kimse için eskisi gibi olmayacaktır. Yamaç, Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğini öğrenir. Hayatını tepetaklak edecek bu büyük gelişme karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenirken, geçmişin günahları Çukur’da taş üstünde taş bırakmayacaktır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!